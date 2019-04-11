Son Dakika Haberleri: Almanya'da Tüfe Martta Yüzde 1,3 Arttı

Almanya'da Tüfe Martta Yüzde 1,3 Arttı

1 saat önce

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3'lük artış kaydetti.

Almanya'da Tüfe Martta Yüzde 1,3 Arttı, System.String[]
Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3'lük artış kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), nihai verilerine göre ülkede TÜFE, mart ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 arttı.

Yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalmaya devam etti.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,4 artış kaydetti. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Enflasyonun yükselmesinde etkisi olan enerji ürünlerinin fiyatı, 2018'in mart ayına göre yüzde 4,2 daha yüksek gerçekleşti. Elektrik fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 ve gaz fiyatları da yüzde 2,7 arttı.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da geçen ay yıllık enflasyon yüzde 1,1 oldu. Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE, aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 1,4 arttı. Böylece nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Ülkede gıda fiyatları, geçen yılın şubat ayına kıyasla yüzde 0,7 arttı. Hizmetlere yönelik maliyetlerde yüzde 1,2 yükseliş olurken, kira ücretlerinde yüzde 1,4 artış kaydedildi.

Almanya'da enflasyon, geçen yıl, ECB'nin tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalarak yüzde 1,9 düzeyinde gerçekleşirken, ocak ayında yüzde 1,5 oldu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:57 Kaynak: AA
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