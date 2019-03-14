Almanya'da Tüfe Şubatta Yüzde 1,5 Arttı

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 arttı.

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 arttı.



Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), nihai verileri açıkladı.



Buna göre, Almanya'da TÜFE, şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,5 arttı.



Yıllık enflasyon, ECB'nin tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalmaya devam etti.



Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,4 artış kaydetti.



Daha önce yayımlanan öncü verilere göre, enflasyon aylık yüzde 0,5, yıllık olarak da yüzde 1,6 artış göstermişti.



Enerji fiyatlarındaki artışın sınırlı olması, şubatta enflasyonun düşük gelmesinde etkili oldu.



Enerji ürünlerinin fiyatı, 2018'in şubat ayına göre yüzde 2,9 daha yüksek gerçekleşti. Elektrik ve gaz fiyatları da geçen yılın şubat ayına göre yüzde 4,3 arttı. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da geçen ay yıllık enflasyon yüzde 1,4 oldu.



Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE, aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 1,7 arttı. Böylece nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.



Ülkede gıda fiyatları, geçen yılın şubat ayına kıyasla yüzde 1,4 arttı. Hizmetlere yönelik maliyetlerde yüzde 1,4 yükseliş olurken, tüketici elektroniği fiyatlarında yüzde 6,1 düşüş kaydedildi.



Almanya'da enflasyon, geçen yıl, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalarak yüzde 1,9 düzeyinde gerçekleşirken, ocak ayında yüzde 1,4 oldu.

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