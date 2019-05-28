Son Dakika Haberleri: Almanya'da tüketici iklimi son 2 yılın en düşüğünde
Son Dakika Güncel Haber

Almanya'da tüketici iklimi son 2 yılın en düşüğünde

3 saat önce

Almanya'da mayısta 10,2 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, haziranda 10,1'e gerileyerek Mayıs 2017'den beri en düşük seviye olarak gerçekleşti.

Almanya'da tüketici iklimi son 2 yılın en düşüğünde, System.String[]
Almanya'da mayısta 10,2 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, haziranda 10,1'e gerileyerek Mayıs 2017'den beri en düşük seviye olarak gerçekleşti.
Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, Tüketici Güven Endeksi Haziran 2019 sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, mayısta 10,2 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, haziranda 0,1 puan düşerek 10,1'e geriledi. Beklenti, endeksin 10,4 olması yönündeydi. Böylece Avrupa'nın en büyük ekonomisinde Tüketici Güven Endeksi, Mayıs 2017'den beri en düşük seviye olarak gerçekleşti.
GfK araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da iç talebin ekonomik büyümeye önemli katkı sağladığını belirterek, "Tüketicilerin tüketim havası halen sağlam duruyor. Genel makroekonomik belirsizlik göz önüne alındığında, bu çok olumlu bir mesaj." ifadelerini kullandı.
Almanya'da iş gücü piyasasının istikrarlı kalması, iç tüketimi desteklerken, Alman hükümeti büyüme bu yıl yüzde 0,5'te kalacağını öngörüyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:14 Kaynak: AA
Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müge Anlı'nın Programında Aranan Minik Ecrin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı! Badstuber ile Çarpışan Ozan Kabak, Futbolseverleri Korkuttu! Minik Ecrin'in ölümüyle ilgili kan donduran gelişme: Üvey amca takibe alındı! Haluk Levent, Carettaların üreme alanında konser yapılmasına tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 17:28:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da tüketici iklimi son 2 yılın en düşüğünde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]