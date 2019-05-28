Son Dakika Haberleri: Almanya'da tüketici iklimi son 2 yılın en düşüğünde
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Almanya'da tüketici iklimi son 2 yılın en düşüğünde

3 saat önce

Mayısta 10,2 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, haziranda 10,1'e gerileyerek son 2 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da tüketici iklimi son 2 yılın en düşüğünde, System.String[]
Mayısta 10,2 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, haziranda 10,1'e gerileyerek son 2 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:23 
Ekonomi
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