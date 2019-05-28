Almanya'da tüketici iklimi son 2 yılın en düşüğünde
3 saat önce
Mayısta 10,2 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, haziranda 10,1'e gerileyerek son 2 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Mayısta 10,2 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, haziranda 10,1'e gerileyerek son 2 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:23
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