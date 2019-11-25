Almanya'da tur şirketlerinin listesinde Türkiye ilk sırada

Alman Turizm Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, Alman turistlerin 2020 yılında da tercihi Türkiye olacak.



Alman Turizm Enstitüsü tarafından yapılan 2020 Seyahat Trendleri konulu araştırmada, 2020 yılında da Almanların tercihinin Türkiye olacağı belirtildi. Almanların tatil beldesi olarak Akdeniz'i tercih edeceği, bu talep karşısında Antalya ve Mallorca'nın kıyasıya yarış içinde olacağı, yarışı Antalya'nın kazanma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Ön rezervasyonlarda ise Türkiye'nin önde olduğu belirtildi. Otel kalitesinin yüksek olması ve tatilin Türkiye'de ucuz olması nedeniyle Alman turistlerin Türkiye'yi tercih ettiği tespit edildi.



Araştırma, Türkiye'ye turist gönderen tur operatörlerinin aldığı ön rezervasyonlardan yola çıkarak yapılıyor. Dünyanın farklı turizm bölgelerine yıllık 27 milyon turist gönderen Alman TUİ şirketi, "Türkiye rezervasyonlarının hızlı bir şekilde yükselişi devam ediyor. Ön rezervasyonlar 2020 yılında, Almanların tercihinin Türkiye olacağını gösteriyor" açıklamasını yaparken, Türkiye'ye yapılan paket satışların yanı sıra bireysel satışlarda da yükselişin olduğunu belirtti. - FRANKFURT