Son Dakika Haberleri: Almanya'da türban yasağı yeniden gündemde
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Almanya'da türban yasağı yeniden gündemde

38 dakika önce

2017 yılında bilirkişi, Federal Meclis'e türban yasağının Alman Anayasa'sına aykırı olduğu ve ebeveynlerin çocuklarına dini eğitim verme hakkını elinden alacağı yönünde rapor sunmuş ve türban yasağı rafa kaldırılmıştı.

Almanya'da türban yasağı yeniden gündemde, System.String[]
2017 yılında bilirkişi, Federal Meclis'e türban yasağının Alman Anayasa'sına aykırı olduğu ve ebeveynlerin çocuklarına dini eğitim verme hakkını elinden alacağı yönünde rapor sunmuş ve türban yasağı rafa kaldırılmıştı. Ancak Avusturya'da ilkokul öğrencilerinin türban takmasını yasaklayan yasanın mayıs ayında yürürlüğe girmesi, Almanya'da türban yasağını yeniden gündeme getirdi. CDU/CSU Federal Meclis Grup üyesi milletvekilleri önceki gün türban yasasının nasıl uygulanabileceğiyle ilgili bir toplantı düzenledi. Partinin Federal Meclis Grup Başkanvekillerinin de katıldığı toplantıda yasağın en azından 14 yaş altındaki kız çocukları için çıkarılması ele alındı. CDU/CSU milletvekilleri, türbanın inanç gereğinin yanı sıra kadın ve erkek arasında ayrımı ve kadınla erkek rollerini de belirlediğini iddia ederek yasağa inanç özgürlüğü gerekçesiyle karşı çıkılamayacağını savunuyor.

HÜKÜMETİN DİN GÖREVLİSİ YASAĞA KARŞI

Federal hükümetin Din Sorumlusu Markus Grübel ise yasağın ibadet özgürlüğüne aykırı olabileceğine işaret ederek, ciddi şekilde incelenmesi gerektiğini belirtti. CDU'lu politikacı Markus Grübel, "Anayasa din özgürlüğünü koruma altına alıyor. Ayrıca ebeveynlerin çocuklarına dini eğitimi ve inancını öğretme hakları var. Bu haklar yasağın getirilmesinin önünde büyük bir engel teşkil ediyor. Ayrıca yasak başka dinleri de etkileyebilir. Örneğin Yahudi kökenli gençlerin kipa takması gibi. Almanya'da uygulanacak bir türban yasağı, dünyanın diğer bölgelerinde Hırisityan dini mensuplarının inançlarının yasağına örnek teşkil etmesinden endişe duyuyorum" sözleriyle okullarda türban yasağının uygulanmasının zor ve sakıncılı olabileceğine işaret etti. Grübel, yasak yerine öğretmenlere daha fazla yetki verilmesi gerektiğini de savundu.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:28 
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