- Almanya'da Türk ailenin her iki çocuğu da ellerinden alındı - Son Dakika

- Almanya'da Türk ailenin her iki çocuğu da ellerinden alındı

- Almanya'da Türk ailenin her iki çocuğu da ellerinden alındı Almanya'nın Dormagen kentinde yaşayan Altınkaya ailesinin 1,5 ve 4 yaşındaki iki çocuğu darp şüphesi ile ellerinden alındı.

- Almanya'da Türk ailenin her iki çocuğu da ellerinden alındı

DORTMUND - Almanya'nın Dormagen kentinde yaşayan Altınkaya ailesinin 1,5 ve 4 yaşındaki iki çocuğu darp şüphesi ile ellerinden alındı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Dormagen kentinde yaşayan Altınkaya ailesinin 1,5 ve 4 yaşındaki iki çocuğu darp şüphesi ile gençlik dairesi tarafından ellerinden alındı. Bu karar karşısında şoka uğrayan aile haksız bir şekilde ellerinden alınan çocuklarının geri verilmesini istiyor. Sürecin iki hafta önce masadan düşen 1,5 yaşındaki Yakup Cemal bebeği hastaneye götürmeyle başladığını ifade eden baba Sertan Altınkaya, her iki oğlunun da gençlik dairesi tarafından ellerinden alındığını söyledi. Çocuğun nasıl düştüğünü görmediklerini ifade eden Altınkaya, "Çocuklar oynarken bir anda eşim bir ses duyuyor sonra Yakup Cemal'i oturma odasında yerde yatmış görüyor. Olayı görmediği için diğer oğluma Kuzey Davut'a benim 4 yaşındaki oğluma soruyor oda anne masadan düştü diyor" dedi. Kendilerinin herhangi bir şişlik veya morluk görmediğini söyleyen Altınkaya, "Olayı görmediğimiz için eşimle hastaneyi arayalım dedik. Çocuk uyuyordu. Onlarda eğer uyanır ağrıdan ağlarsa buraya yanımıza getirirsiniz. Eğer çocuk rahat bir şekilde uyuyorsa çocuk doktoruna götürürsünüz dedi" şeklinde konuştu. Baba Altınkaya, çocuk doktorunun çıkık olabileceğini söylediğini her ihtimale karşı hastaneye gitmelerini tavsiye ettiğini söyledi.

Annesinin çocuğu hastaneye götürdüğünü dile getiren baba Altınkaya şunları söyledi:

"Röntgen çeken kişiler tarafından solundan çekiliyor, sağından çekiliyor durmuyor tabi çocuk ağlıyor. Doktor alıyor eşimi odaya getiriyor odada dedikleri şu bana durumu yine bir anlatın diyor durumu anlatıyor yani dediği gibi benim oğlumun söylediği masadan düştü gitti yani şu an için başka bir bilgim yok nasıl düştüğünü nasıl ettiğini bilgim yok onun üzerine eşime inanmıyorlar. Düşünün başka bir şey daha vardır diyerek şüpheye sokuyorlar."

Çocuğunda oluşan kırığın nasıl olabileceğini araştırıldığını söyleyen Altınkaya, adli tıp doktoru gibi birisinden fikir alındığını fakat herhangi bir raporun alınmadığını söyledi. Kırığın masadan düşme ile olamayacağını söylediklerini dile getiren Altınkaya, nasıl olabileceğine dair bir yazının olmadığını söyledi.

Kendisinin hastaneye alınmadığını söyleyen Altınkaya, hastanedeki diğer anne ve babaların sırayla çocuklarını ziyaret ettiklerini söyledi.

"Bir kırık var ondan dolayı bizi suçluyorlar"

Hastaneden çıktıktan sonra gençlik dairesi ile yaptıkları görüşmeye değinen Altınkaya, "Bize karşı şüphe duyduklarını ve çocuklara karşı şiddet uyguladığımızı söylediler. Bu şüphe yüzünden, çocukları korumak için elinizden alabiliriz dediler. Bizle birlikte çalışırsanız hiçbir şekilde bir problem olmaz dediler" diye konuştu.

Gençlik dairesinin kendileri hakkında diğer kurumlardan bilgi aldığını dile getiren Altınkaya, tüm diğer kurumlardan kendileri lehine bilgiler aktarılmış olduğunu söyledi. Çocuğa karşı şiddet iddiasının olmasına rağmen polisin ifade almadığını belirten Altınkaya, "Bizi davranışlarımızın kontrol edilmesi için bir kliniğe gönderdiler. Salı günü güle oynaya çıkıp eve gideceğiz diyordum. Çok iyi bir ailesiniz dediler. Fakat ellerinde bir belge var. Bir kırık var ondan dolayı bizi suçluyorlar" dedi.

"Baba gitme dedi"

Babasının çocuklarla birlikte oyun odasında oynarken, kendilerine çocukları ellerinden alacaklarını söylediklerini söyleyen Altınkaya, "Baba çocukları elimizden alıyorlar dedim gel dışarı çıkalım dedim. Dışarı çıktıktan 10 dakika sonra polis geldi zaten. Çocukları kucağıma aldım. Duygu bağı o kadar yoğundu ki anlatamam. Çocukları polis zoruyla aldılar. Baba gitme dedi beni bırakma dedi. Ufaklık fazla bir şey anlamadı" dedi.

Hukuki mücadele verip çocuklarını almak istediğini dile getiren Altınkaya, "Allah'ın doğru yolda beni zafere ulaştıracağına eminim" diyerek sözlerini tamamladı.

Bir yılda 52 bin çocuk koruma altına alınıyor

Almanya'nın 2018 yılında 52 bin çocuğu koruma altına aldığını belirten çocuk hakları savunucusu Kamil Altay, "Bunların yarısı yani yaklaşık 28 bini göçmen olarak kayıtlara geçmiş. Alınan çocuklar konsolosluklara bildirilmesi gerekiyor fakat bildirilmiyor. Yakın akrabaya verilmiyor, öz değerlerine hassasiyet gösterilmiyor, aile bütünlüğü korunmuyor, ana dilde konuşmaları bile yasaklanıyor" dedi.

Belediye başkanı Türk aile ile ilgili açıklama yaptı

Altınkaya ailesinin yaşadığı Dormagen kenti Belediye Başkanı Erik Lierenfeld dün yaptığı açıklamada, "Dayanışma daima iyidir fakat sizi temin ederim ki burada pervasız bir karar alınmadı. Böyle bir olayın aydınlanması bizim en önemli önceliğimizdir" dedi. Lierenfeld, "Çocuğun sağlığı için dengeli bir karar ancak profesyonel değerlendirmeler ve gerçekler temelinde alınır. Gelecekteki kararlar bağımsız yargı tarafından alınacaktır" şeklinde konuştu.

- Almanya'da Türk ailenin her iki çocuğu da ellerinden alındı

Altınkaya, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Almanya'da Türk ailenin her iki çocuğu da ellerinden alındı - Son Dakika

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