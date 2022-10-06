Almanya'da "Türk-Alman Kardeş Şehirler Birliği" kuruldu

Almanya'da "Türk-Alman Kardeş Şehirler Birliği" adında bir inisiyatif kuruldu.

Kurucu Başkan Özcan Mutlu, Türk-Alman Kardeş Şehirler Birliğini (DTSV) kurma amaçlarının, Türkiye ile Almanya kardeş şehirleri arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeye yardımcı olmak ve yeni kardeş şehir projeleri hazırlamak olduğunu belirtti.

Mutlu, kardeş şehir çalışmalarının ilkinin 1967'de Bergama ve Böblingen arasında imzalanan anlaşma ile başladığına işaret ederek Türkiye ve Almanya arasında şu anda 100'e yakın kardeş şehir anlaşmasının bulunduğunu söyledi.

İstanbul ve Berlin gibi büyük kentlerin yanı sıra ilçe düzeyinde de birçok kardeş şehir bulunduğunu kaydeden Mutlu, "Yıllar önce Türk-Alman dostlarımla Kreuzberg- Kadıköy ilçeleri arası kardeşlik köprüsünü kurduğumuzda, her iki ülke arasında bu tür ilişkilerin çok önemli olduğunu gördük. Bu yüzden milletvekilliği dönemimde Türkiye-Almanya arasında köprü kurup ve diyaloğun pekişmesi için çalıştım. Yeni kurduğumuz birlikle hem mevcut kardeşlik köprülerini daha da desteklemek hem de yeni kardeş şehirlerin kurulmasına yardımcı olmak istiyoruz." dedi.

Mutlu, DTSV olarak İstanbul'da Şişli ve Berlin'de Charlottenburg-Wilmersdorfer ilçeleriyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdiklerini ve bir dostluk grubu kurduklarını belirterek yakın zamanda kardeş şehirler halkasına bir tane daha eklemek istediklerini vurguladı.