Almanya'da "Türk-Alman Kardeş Şehirler Birliği" kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da "Türk-Alman Kardeş Şehirler Birliği" kuruldu

06.10.2022 11:58
Almanya'da "Türk-Alman Kardeş Şehirler Birliği" kuruldu

Almanya'da "Türk-Alman Kardeş Şehirler Birliği" adında bir inisiyatif kuruldu.

Almanya'da "Türk-Alman Kardeş Şehirler Birliği" adında bir inisiyatif kuruldu.

Kurucu Başkan Özcan Mutlu, Türk-Alman Kardeş Şehirler Birliğini (DTSV) kurma amaçlarının, Türkiye ile Almanya kardeş şehirleri arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeye yardımcı olmak ve yeni kardeş şehir projeleri hazırlamak olduğunu belirtti.

Mutlu, kardeş şehir çalışmalarının ilkinin 1967'de Bergama ve Böblingen arasında imzalanan anlaşma ile başladığına işaret ederek Türkiye ve Almanya arasında şu anda 100'e yakın kardeş şehir anlaşmasının bulunduğunu söyledi.

İstanbul ve Berlin gibi büyük kentlerin yanı sıra ilçe düzeyinde de birçok kardeş şehir bulunduğunu kaydeden Mutlu, "Yıllar önce Türk-Alman dostlarımla Kreuzberg- Kadıköy ilçeleri arası kardeşlik köprüsünü kurduğumuzda, her iki ülke arasında bu tür ilişkilerin çok önemli olduğunu gördük. Bu yüzden milletvekilliği dönemimde Türkiye-Almanya arasında köprü kurup ve diyaloğun pekişmesi için çalıştım. Yeni kurduğumuz birlikle hem mevcut kardeşlik köprülerini daha da desteklemek hem de yeni kardeş şehirlerin kurulmasına yardımcı olmak istiyoruz." dedi.

Mutlu, DTSV olarak İstanbul'da Şişli ve Berlin'de Charlottenburg-Wilmersdorfer ilçeleriyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdiklerini ve bir dostluk grubu kurduklarını belirterek yakın zamanda kardeş şehirler halkasına bir tane daha eklemek istediklerini vurguladı.

YORUMLAR
500
MÜSİAD İzmir Almanya'da iş görüşmeleri yapacak MÜSİAD İzmir Almanya'da iş görüşmeleri yapacak Çelik: '(Almanya Federal Parlamento Başkanı Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri) Bu kınanacak, ayıplanacak, şiddetle reddettiğimiz... Çelik: '(Almanya Federal Parlamento Başkanı Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri) Bu kınanacak, ayıplanacak, şiddetle reddettiğimiz...
Kaynak: AA

Türkiye, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da 'Türk-Alman Kardeş Şehirler Birliği' kuruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:52 Şırnak'ta 3 asırdır devam eden gelenek! Mezarlıkta buluşup dua ediyor, yemek yiyorlar
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 18:57:35. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da "Türk-Alman Kardeş Şehirler Birliği" kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement