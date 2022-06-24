Almanya'da "Türk-Alman Tarih Çalıştayı" yapılacak - Son Dakika
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Almanya'da "Türk-Alman Tarih Çalıştayı" yapılacak

24.06.2022 13:02
Almanya'da "Türk-Alman Tarih Çalıştayı" yapılacak

Almanya'da Türk Tarih Kurumu ile Kültür, Tarih ve Entegrasyon Araştırmaları Enstitüsünce "Alman Bilim İnsanlarının Modern Türkiye'nin Gelişmesine Katkıları" konulu bir çalıştay düzenlenecek.

Almanya'da Türk Tarih Kurumu ile Kültür, Tarih ve Entegrasyon Araştırmaları Enstitüsünce "Alman Bilim İnsanlarının Modern Türkiye'nin Gelişmesine Katkıları" konulu bir çalıştay düzenlenecek.

Münih'te 30 Haziran'da düzenlenecek "Türk-Alman Tarih Çalıştayı" hakkında Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ile Almanya Kültür, Tarih ve Entegrasyon Araştırmaları (IKG) Enstitüsü Başkanı Dr. Latif Çelik ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Alman bilim insanlarının modern Türkiye'nin gelişmesine yaptıkları katkıların gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Geçen yüzyılın olağanüstü koşullarında Türkiye'ye gelen Alman bilim insanlarının yaptığı önemli çalışmaların gelecek nesillere aktarılmasının hem bir insanlık görevi hem de günümüzdeki ilişkiler için yeni bir dinamizm olduğu ifade edilen açıklamada, asırlardan beri Türkiye'nin gelişmesi için bilgiyi paylaşan Almanya'nın genç nesilleri arasındaki ortak bilimsel çalışmalar için platformlar oluşturulmasının önemli olduğu belirtildi.

Modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bilim insanlığın ortak mirasıdır, bilim insanlarına saygı her şeyin üstündedir." sözüne atıfta bulunularak Atatürk'ün, Alman bilim insanlarını zor yıllarda Türkiye'ye davet ederek özgür çalışmalarına imkan sağladığı hatırlatıldı.

Çalıştay da Türkiye'nin modernizasyon ve yeniden yapılanmasında önemli izler bırakan Ernst Reuter, Ernst Hirsch, Clemens Holzmeiter, Rudolpf Belling ve Philipp Schwartz ve daha yüzlerce Alman bilim insanının çalışmaları tartışılacak.

Programda İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kuran Prof. Dr. Rudolf Belling'in kızı Elisabeth Weber-Belling, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kuran Ernst Eduard Hirsch'in oğlu Enver Tandoğan Hirsch ve TBMM'nin şu anki binasını inşa eden Clemens Hozmeister'in kızı Barbara Mohapp-Holzmeister Türkiye hatıralarını anlatacak.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da 'Türk-Alman Tarih Çalıştayı' yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da "Türk-Alman Tarih Çalıştayı" yapılacak - Son Dakika
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