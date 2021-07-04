Almanya, Türk asıllı Yasemin'i arıyor! 82 milyon lira ile kayıplara karıştı

Almanya'nın Bremen kentinde para dağıtım şirketinde çalışan Türk asıllı Yasemin Gündoğan'ın, 8 milyon euro (yaklaşık 82 milyon 484 bin) çaldığı iddia edildi.

HASTA RAPORU ALDI

Alman basınına göre olay, 21 Mayıs'ta yaşandı. Şirkette müşterilerin sipariş ettiği paraların paketlenmesi ve güvenli nakliyesinden sorumlu olan Yasemin Gündoğan, hasta raporu aldı.

BANKNOTLARI YERLEŞTİRMEDİ

Ancak 28 yaşındaki kadından bir daha haber alınamadı. Paketlenmiş 8 milyon euro'luk banknotları ATM'lere takılacak para kasetlerine yerleştirmesi gereken Gündoğan'ın bunu yapmadığı anlaşıldı.

SUÇ ORTAĞI YAKALANDI

Bremen Bölge Mahkemesi, Gündoğan'la ilgili tutuklama kararı çıkartırken, suç ortağı olduğu belirtilen bir kişi yakalandı. Polis her yerde genç kadını arıyor.