- Almanya'da Türk Başkonsolos Tunçer, açlık grevindeki Türk işçileri ziyaret etti- Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek 230 çalışan işten çıkarıldı-... - Son Dakika

- Almanya'da Türk Başkonsolos Tunçer, açlık grevindeki Türk işçileri ziyaret etti- Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek 230 çalışan işten çıkarıldı-...

26.02.2021 20:52

- Almanya'da Türk Başkonsolos Tunçer, açlık grevindeki Türk işçileri ziyaret etti Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek 230 çalışan işten çıkarıldı İşten çıkarılanların yüzde 80'nini Türk işçiler oluşturuyor Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan bir havaalanında korona virüs salgını...

- Almanya'da Türk Başkonsolos Tunçer, açlık grevindeki Türk işçileri ziyaret etti

Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek 230 çalışan işten çıkarıldı

İşten çıkarılanların yüzde 80'nini Türk işçiler oluşturuyor

FRANKFURT - Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan bir havaalanında korona virüs salgını gerekçe gösterilerek 230 çalışanın işine son verilirken, işten çıkarılan işçiler açlık grevine başladı. Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, işten çıkarılanların yüzde 80'ini oluşturan Türk işçileri ziyaret ederek, işçilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan havaalanında Wisag şirketinin yer hizmetleri bölümünde çalışan 230 işçi, korona virüs salgını gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. İşine son verilen işçiler, havaalanında açlık grevine başladı. Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, işten çıkarılanların yüzde 80'ini oluşturan Türk işçileri havaalanında ziyaret etti. İşçilerin haklarını alabilmek için yaptığı eylemde haklı olduklarını belirten Başkonsolos Tunçer, söz konusu işçilerin bir an önce işlerine dönmesini veya haklarının teslim edilmesini dilediğini ifade etti.

"Açlık grevine gitme noktasına gelen insanlarımızın mağduriyetinin bir an önce giderilmesini diliyoruz"

Salgın nedeniyle sivil havacılık sektörünün zor zamanlar yaşadığını belirten Tunçer, korona virüs salgını gerekçe gösterilerek çalışanların haklarını vermemenin mazur görülemeyeceğini söyledi. Başkonsolos Tunçer, "Vatandaşlarımızın yaşadığı sorun Alman iş hukuku çerçevesinde çözülmesi gereken bir konu ancak Başkonsolosluk olarak işten çıkarılan vatandaşlarımızın durumunu birinci ağızdan dinlemek ve sorun hakkında Türkiye'ye bilgi aktarmak asli görevlerimizdendir. Haklarını almak için açlık grevine gitme noktasına gelen insanlarımızın mağduriyetinin bir an önce giderilmesini diliyoruz" dedi.

Grev sözcüsü Serkan Yurtcan ise işten çıkarılmalarının ardından uzun süredir mücadele verdiklerini belirterek, "Biz 21 yıldır Wisag şirketinde çalışıyoruz. Şirket, korona virüs salgınını bahane ederek bize çıkış verdi. Çıkış verilen çalışanlar ise şirketteki en eski çalışanlar, 21 yıllık emeğimizin karşılığında bize 3 bin 500 euro gibi komik bir para teklif ettiler. Üç kez farklı mekanlarda etkinlik yaparak sesimizi duyurmaya çalıştık, şimdi de açlık grevi yaparak hakkımızı almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eylemi sonuna kadar devam ettirmeye kararlıyız"

İşten çıkarılanların yüzde 80'ini Türklerin oluşturduğunu vurgulayan Yurtcan, "Salgını gerekçe göstererek bizi işten çıkaran firma, bizim yerimize ucuz işçi çalıştırarak salgını fırsata çeviriyor. Haklarımızı almak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz 3'üncü aya kadarki maaşlarımızı alacağız ama bizimle çalışıp otobüs kullanan arkadaşlarımız 4 aydır maaş alamıyor. İşçi bulma kurumu da işçilerin durumları belli olmadığı için maaş veremiyor, arkadaşlarımız zor durumda. Açlık grevine başlamamızdan sonra bazı siyasi partiler bizimle temasa geçerek, işverenle ortak bir yol bulmaya çalışacaklarını söylediler. Biz 5 arkadaş olarak bu eylemi sonuna kadar devam ettirmeye kararlıyız" açıklamasında bulundu.

- Almanya'da Türk Başkonsolos Tunçer, açlık grevindeki Türk işçileri ziyaret etti- Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek 230 çalışan işten çıkarıldı-...
- Almanya'da Türk Başkonsolos Tunçer, açlık grevindeki Türk işçileri ziyaret etti- Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek 230 çalışan işten çıkarıldı-...
- Almanya'da Türk Başkonsolos Tunçer, açlık grevindeki Türk işçileri ziyaret etti- Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek 230 çalışan işten çıkarıldı-...
- Almanya'da Türk Başkonsolos Tunçer, açlık grevindeki Türk işçileri ziyaret etti- Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek 230 çalışan işten çıkarıldı-...

Başkonsolos, Frankfurt, Almanya, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Almanya'da Türk Başkonsolos Tunçer, açlık grevindeki Türk işçileri ziyaret etti- Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek 230 çalışan işten çıkarıldı-... - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizm rezervasyonlarında adeta patlama yaşanıyor Sergen Yalçın, Larin'in iptal edilen golü sonrası maçın hakemi Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi Malatya'da mutasyonlu koronavirüs vakaları görüldü Yaslandığı sineklik açılınca pencereden düşen 2,5 yaşındaki çocuğu ölümden çamaşır ipi kurtardı Yasadışı bahis oynatan şahıs "Beni almaya teçhizatları yetmez" dedi, polis canlı yayında yakaladı Fadıl Akgündüz'den dikkat çeken savunma: Türkiye'deki ekonomik şartlar yeni yatırımcı gelmesine müsait değil Kerimcan Durmaz, 'Peşimde' şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi Kerestelerin altında kalıp ölen kardeşinin yüzüne son kez bakıp gözyaşı döktü
Beşiktaş sahasında Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek zirveye yeniden ortak oldu Beşiktaş sahasında Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek zirveye yeniden ortak oldu         
20:50
İBB'nin yardım etmeyi reddettiği çöp dağları krizine hükümet el atıyor! Bakan Kurum, talimat verdi İBB'nin yardım etmeyi reddettiği çöp dağları krizine hükümet el atıyor! Bakan Kurum, talimat verdi         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de 26 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 9 bin 205 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 9 bin 205 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Prof. Orhan Şen'den, Prof. Orhan Şen'den, "İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz" iddiasına sert çıktı: Saçmalık         
19:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Pazartesi karar alacağız' dediği normalleşme sürecine nasıl geçilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Pazartesi karar alacağız' dediği normalleşme sürecine nasıl geçilecek?         
18:10
Oyuncu Eda Ece koronaya yakalandı, Yasak Elma dizisinin senaryosu değişti Oyuncu Eda Ece koronaya yakalandı, Yasak Elma dizisinin senaryosu değişti         
17:44
Üzerine buz kütlesi düşen profesör ölümden döndü Üzerine buz kütlesi düşen profesör ölümden döndü         
14:51
Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu         
14:27
Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti         
13:48
Yangında küle dönen evine haciz gelen Çılgın Sedat'a Demet Akalın'dan büyük destek Yangında küle dönen evine haciz gelen Çılgın Sedat'a Demet Akalın'dan büyük destek         
13:15
Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı         
11:01
Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi         
10:21
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Yüksek kaza oranı nedeniyle Yüksek kaza oranı nedeniyle "Uçan tabut" olarak bilinen savaş uçağı, kuşlara ev oldu         
08:43
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı         
08:37
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 21:11:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Almanya'da Türk Başkonsolos Tunçer, açlık grevindeki Türk işçileri ziyaret etti- Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek 230 çalışan işten çıkarıldı-... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei