Almanya'da Türk camisinin inşaatına domuz kafası bırakıldı
1 saat önce
Almanya'nın kuzeybatısında bulunan Schwelm şehrindeki bir cami inşaatına domuz kafası bırakıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ülkenin köklü ve prestijli kurumlarından Bertelsmann Stiftung Vakfı'nın son araştırma sonuçlarına göre nüfusun yüzde 52'si İslam dinini tehdit olarak algılıyor.
Almanya'nın kuzeybatısında bulunan Schwelm şehrindeki bir cami inşaatına domuz kafası bırakıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Dortmund ve Essen şehirlerinin yaklaşık 50 kilometre güneyinde bulunan bölgede yaşanan olayda, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin Schwelm Yeşil Camisi inşaatına torba içerisinde kesik domuz kafası bıraktığı, durumun inşaat işçileri tarafından fark edilerek polise bildirildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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