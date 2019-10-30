Son Dakika Haberleri: Almanya'da Türk camisinin inşaatına domuz kafası bırakıldı
Son Dakika Dünya Almanya'da Türk camisinin inşaatına domuz kafası bırakıldı

Almanya'da Türk camisinin inşaatına domuz kafası bırakıldı

1 saat önce

Almanya'nın kuzeybatısında bulunan Schwelm şehrindeki bir cami inşaatına domuz kafası bırakıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ülkenin köklü ve prestijli kurumlarından Bertelsmann Stiftung Vakfı'nın son araştırma sonuçlarına göre nüfusun yüzde 52'si İslam dinini tehdit olarak algılıyor.

Almanya'da Türk camisinin inşaatına domuz kafası bırakıldı, System.String[]

Almanya'nın kuzeybatısında bulunan Schwelm şehrindeki bir cami inşaatına domuz kafası bırakıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Dortmund ve Essen şehirlerinin yaklaşık 50 kilometre güneyinde bulunan bölgede yaşanan olayda, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin Schwelm Yeşil Camisi inşaatına torba içerisinde kesik domuz kafası bıraktığı, durumun inşaat işçileri tarafından fark edilerek polise bildirildiği kaydedildi.

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Almanya, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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