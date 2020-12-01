Almanya'da Türk derneğinden örnek davranış - Son Dakika

Almanya Türk Federasyonu Kuzey- Ren Vestfalya eyaleti (KRV) 2. Bölge'ye bağlı Dinslaken Türk İslam Kültür Ocağı, "Biz Büyük Bir Aileyiz" kampanyası ile Covid-19 salgını döneminde vatandaşlara moral veriyor.

Almanya Türk Federasyonu Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti (KRV) 2.Bölge'ye bağlı Dinslaken Türk İslam Kültür Ocağı kapı kapı dolaşarak, Covid-19 salgını nedeniyle evinde kalan vatandaşlara maske, kolonya ve derneğin 2021 yılı için bastırdığı takvimleri dağıtıyor. Dinslaken Türk İslam Kültür Ocağı Başkanı Necati Dabanlı, pandemi sürecinde vatandaşlara destek sağladıklarını belirterek, her zaman vatandaşların yanında olacaklarını söyledi.

Başkan Dabanlı, "Dinslaken kentinde pandemi döneminde çeşitli zorluklar çeken vatandaşlarımıza dernek olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. İnsanlık olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Her ne kadar bir araya gelmesek de, dernek olarak vatandaşlarımızın kapısına kadar gidiyoruz. Yaşlı vatandaşlarımız var. Vatandaşlarımıza moral oluyoruz. Biz büyük bir aileyiz" dedi. - DUSSELDORF