Almanya'da Türk doktor obeziteye karşı geliştirdiği Efe bandajıyla meydan okuyor - Son Dakika

Almanya'da Türk doktor obeziteye karşı geliştirdiği Efe bandajıyla meydan okuyor

İskender GÜNGÖRKÖLN, (DHA)- Almanya Türk doktoru Fevzi Cebe'nin çağın yaygın hastalığı obeziyete karşı geliştirdiği formülün başarısını konuşuyor. Almanya'nın Köln kentinde 24 yıldır yaşayan Doktor Fevzi Cebe geliştirdiği ve EFEolarak adlandırdığı medikal bandajla 5-6 haftada obezite hastalarına kilolarının %10.6'sını verdirmeyi başardı. Cebe, Ekim 2020 de yapılması planlanan Alman Obezite Tıp Kurultayı'na davet edilen tek Türk doktoru oldu.

Almanya Türk doktoru Fevzi Cebe'nin çağın yaygın hastalığı obeziyete karşı geliştirdiği formülün başarısını konuşuyor. Almanya'nın Köln kentinde 24 yıldır yaşayan Doktor Fevzi Cebe geliştirdiği ve EFEolarak adlandırdığı medikal bandajla 5-6 haftada obezite hastalarına kilolarının %10.6'sını verdirmeyi başardı. Geliştirdiği EFE adlı bandajla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

62 KİŞİDE DENEDİ, BAŞARI ORANI YÜZDE 100

24 yıldır hekimlik yapan Dr. Fevzi Cebe, geliştirdiği bir medikal bandajla 5-6 haftada kişiler, sahip oldukları kiloların yüzde 10'unu verdirmeyi başardı. 28'i erkek 34'ü kadın 62 kişi üzerinde yapılan testler sonucunda, deneklerin tamamının kilolarının yüzde 10,6'sını verdiği gözlendi. Yaşları 18 ila 74 arasında değişen, 90 ila 250 kg arası ağırlıkta olan çoğunluğu Alman denekler, midenin üst kısmına bağladıkları 'EFE' isimli bandaj sayesinde hızlı doyup geç acıktıklarını ifade etti.

CEBE ASRIN SALGIN HASTALIĞI OBEZİTEDİR

Koronavirüsün (Covid-19) olumsuz etkilerinin yaşandığı bu günlerde, 'Aslında asrın salgını obezitedir.Kiloya dikkat edilmezse bir çok olumsuzluk nüksedebilir' diyen Dr. Fevzi Cebe'nin meslek hayatı başarılarla dolu. Cebe, 1991 yılında Almanya'nın 'en zeki ve kabiliyetli akademisyeni' seçilerek, Almanya eski Cumhurbaşkanı Weizsäcker'in eşi Biyolog Prof. Dr. Marianne von Weizsäcker'den de aldığı bir ödülü bulunuyor.

EFE BANDAJI NASIL ÇALIŞIYOR

Almanya Köln Tıp Fakültesini bitirip eğitim ve doktora çalışmalarını ABD'deki Harvard Üniversitesi'nde tamamlayan, Alman medyasının 'Nobellik bir aday' diye tanıttığı Dr. Fevzi Cebe bandajın nasıl çalıştığına ilişkin şunları söyledi'EFE bandajı, kişinin karnı üzerinde bir baskı oluşturuyor. Biz buna kompresyon diyoruz. Bu baskıyla karın bölgesinde normalde hiçbir insanın gazı yoktur. Sadece mide ve kalın bağırsakta gaz ya da hava bulunmaktadır. Bandajla birlikte uygulanan basınçla birlikte, midenin içerisindeki gazı sıkıştırarak midenin hacmini küçültmüş oluyoruz. Bununla beraber sanki ameliyatla mideyi küçültmüş gibi mide küçülüyor. Karın bölgesindeki diğer organlar sıvıyla dolu olduğu ve sıvılar sıkıştırılamayacağı için bandaj sadece mideyi küçültüyor. Farklı kültürlerde mide üzerine yapılan baskı uygulamasının mideyi küçülttüğünü tokluk hissinin daha çabuk geldiğini duymuştum. Yani aşağı yukarı EFE'yi bu hale getirmek 20 sene sürdü. Ama hamdolsun geliştirdik sertifikasyonlarını aldık patentini oluşturduk.?

ALMAN HASTADAN İLK YORUM 5 HAFTADA 11 KİLO VERDİM

Almanya'da emlakçılık yapan Astrid Heuser (47), 5 hafta önce bandajı kullanmaya başladığını belirterek, 'Bandajı sabah kahvaltıdan önce takıyorum, yatarken çıkartıyorum. Çok fazla açlık hissi duymuyorsunuz. Buraya gelirken biraz önce tartıldım 5 hafta içerisinde 11 kilogram vermişim. Açlık hissim de yok, kesinlikle tavsiye edebilirim. 5 hafta içerisinde bu büyük bir başarı. Daha önceden de birkaç defa diyet yaptım kilo vermek için ama en başarılı olanı buydu' dedi.

'27 KİLO VERDİM TEKRAR BİSİKLET SÜREBİLDİM'

Optik gözlük işletmeciliği yapan Oktay Keyik (43) isimli Türk vatandaşı da, 'Yeniden doğmuş gibiyim' dedi. Kronik Böbrek rahatsızlığı olan Keyik, kullandığı kortizon ilaçlarının kendisini 140 kiloya çıkardığını, Fevzi beyle tanıştıktan sonra tam 27 kilo verdiğini belirterek şunları söyledi

'Yani bu insanın hayatını çok değiştiriyor. Ben küçükken bisiklet sürmeyi çok severdim. Sonra göbek olunca bisiklet süremez oldum. Ama kiloları verip eski kiloma gelince tekrar bisiklet sürmeye başladım. Tişörtümün üzerine bandajı bağlıyorum rahatsızlık vermiyor, açlık hissetmiyorum. Yemek tabağımın üzerindekilerin gün geçtikçe küçüldüğünü gördüm. Güzel olanı, ameliyat olmadan kilolardan kurtulabiliyorsunuz. Hatta bir avantajı da büroda otururken bandajdan dolayı sırt ağrılarımın geçtiğini bile fark ettim.'

AVRUPADA 1500 SATIŞ GERÇEKLEŞTİ

Bandajın, eczanelerde satışa sunulmadan ve tanıtımı yapılmadan önce, çoğunluğu Avrupalı 1500 kişi tarafından kullanıldığını; 62 kişi üzerinde günlük ölçümlerle yapılan deneyden başarı ile çıktığı belirtildi.

CEBE'YE ALMAN OBEZİTE TIP KURULTAY'INDAN DAVET

Dr. Fevzi Cebe Ekim 2020 de yapılacak Alman Obezite Tıp Kurultayı'na Hannover Üniversitesi'yle birlikte resmen davet edildiğini, orada yüzlerce bilim insanı önünde ürünü bilim ışığında kendilerine sunacağını ifade etti. Dr. Cebe, şu ana kadar geri dönüşlerin pozitif olduğunu, EFE'nin ameliyat olmadan kilo fazlalıklarından kurtulmak için bir fırsat olduğunu söyledi. Dr. Cebe önümüzdeki günlerde, hem Almanya eczanelerinde hem de Türkiye'de insanların söz konusu ürünü bulabileceğini ifade etti.