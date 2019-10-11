Son Dakika Haberleri: Almanya'da türk elçiliğinin aracı kundaklandı
Son Dakika Dünya Almanya'da türk elçiliğinin aracı kundaklandı

Almanya'da türk elçiliğinin aracı kundaklandı

1 saat önce

Almanya'da, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı araç kundaklandı.

Almanya'da türk elçiliğinin aracı kundaklandı, System.String[]

Almanya'da, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı araç kundaklandı. Polis incelemelerini sürdürüyor.

Alman medyası, yerel saatle 03.45 sıralarında, Berlin'nin Kreuzberg bölgesinde Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı aracın kundaklandığını duyurdu. Aracın kullanılmaz hale geldiği belirtilirken, Berlin polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.


Almanya, Türkiye, Berlin, Polis, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:15 Kaynak: DHA
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