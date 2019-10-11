Son Dakika Haberleri: Almanya'da Türk futbolcu için skandal hareket!
Son Dakika Spor Almanya'da Türk futbolcu için skandal hareket!

Almanya'da Türk futbolcu için skandal hareket!

17 dakika önce

Spor Arena Dış Haberler | Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli forması giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından Barış Pınarı Harekatı paylaşımında bulunurken "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle!" sözlerini kullandı.

Almanya'da Türk futbolcu için skandal hareket!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli forması giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından Barış Pınarı Harekatı paylaşımında bulunurken "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle!" sözlerini kullandı.


Bu paylaşımın üzerine Enver Cenk Şahin'in kulübü St. Pauli, resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.


Alman kulübünden yapılan açıklamada "St. Pauli, bu tarz paylaşımlardan uzak durmaktadır. Böyle şeyler, bizim kulübümüzün değerleriyle örtüşmüyor. Kulüp olarak futbolcuyla görüşüyoruz. Görüşmeler bitene kadar başka açıklama yapmayacağız. Biz savaşı istemeyen bir kulübüz. Asla savaşmayın!" sözlerine yer verildi.


TARAFTAR GRUBU, TAKIMDA GÖRMEK İSTEMİYOR


St. Pauli taraftar grubu da yazılı bir açıklamada bulunurken " Cenk Şahin'in ilk olayı bu değil! Savaşı destekleyen bir futbolcu. Bundan böyle St Pauli formasını giymesini istemiyoruz." denildi.

Enver Cenk Şahin, Cenk Şahin, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:56 
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