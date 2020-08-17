Almanya'da Türk gence "George Floyd" muamelesi - Son Dakika

Almanya'da Türk gence "George Floyd" muamelesi

Almanya'nın Mülheim an der Ruhr kentinde polisin, ABD'li siyahi George Floyd'un öldürülmesine neden olan olaydaki gibi Türk gencin boynuna dakikalarca bastırarak şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

Almanya'da Türk gence

Almanya'nın Mülheim an der Ruhr kentinde polisin, ABD'li siyahi George Floyd'un öldürülmesine neden olan olaydaki gibi Türk gencin boynuna dakikalarca bastırarak şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

Mülheim an der Ruhr kentinde yaşayan Gök ailesi, polis şiddetine maruz kaldıkları için şikayette bulundu.

Anne Fatma Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın 8 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde yaşandığını anlattı.

Yanlış araç park etme nedeniyle polis çağrıldığını belirten Gök, şunları söyledi:

"Çekici geldi aracı çekmek için. Eşim çekiciyi kullanan kişiye cezayı kabul ettiğini, aracı indirmesini istedi. Burada çekici şoförü de tamam dedi. Ancak bu arada karşı tarafta polis iki oğlum ile tartıştı. Çocuklarım da neden böyle davrandıkları yönünde sözler sarf edince çocuklarımın üzerine yürüyüp tartaklamaya başladılar. Bunlar yetmezmiş gibi kelepçe taktılar. Eşim de polislere müdahale etmek isterken onu da yere yatırıp dizleriyle üzerine basarak kontrol altında tutmaya çalıştılar. Polislerden biri büyük oğlumun bacaklarına, diğeri ise boynuna baskı yapıyordu. Bu 10 dakika sürdü. Oğlumun nefes alamadığını söyleyip bırakmalarını istedim. George Floyd olayını hatırlatarak 'Oğlumu öldüreceksiniz.' diye bağırdım. Eşim ve büyük oğlum bir gece nezarethanede kaldı. Ufak oğlum 16 yaşında olması nedeniyle 3 saat sonra serbest bırakıldı."

Büyük oğlunun ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd gibi muamele gördüğünü ifade eden Gök, eşi ve çocuklarının bırakılması için yalvarmasına rağmen polisin kendisine alaycı cevaplar verdiğini anlattı.

Olayın ardından Türk Başkonsolosluğu yetkililerinin kendilerini ziyarete geldiğini dile getiren Fatma Gök, "Devletimizin yanımızda görmek bizi çok mutlu etti. Yetkililerden Allah razı olsun." dedi.

Gök ayrıca, polisler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını aktararak, "Hangi çağda yaşıyoruz. Bu tür şiddet ve muamele kabul edilemez." diye konuştu.

Almanya'da bir diğer polis şiddeti ise Düsseldorf'ta 15 Ağustos Cumartesi günü yaşandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin, aynı Floyd vakasındaki gibi kent merkezinde bir kişinin boynuna diziyle bastırdığı görülüyor.

İki polis memurunun görüntüyü çeken kişinin uyarılarına aldırış etmediği ve yerde yatan kişinin boynuna bastırmaya devam ettikleri görülebiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, George Floyd, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 12:53

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Türk gence 'George Floyd' muamelesi - Son Dakika
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