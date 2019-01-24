Son Dakika Haberleri: Almanya'da Türk Gençleri Evsizlere Çorba Dağıttı

Almanya'da Türk Gençleri Evsizlere Çorba Dağıttı

1 saat önce

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan Türk gençleri, sokakta yaşayan evsizlere ve yardıma muhtaç kişilere sıcak çorba dağıtıp ağaçlara kuşlar için yem sepetleri astı.

Almanya'da Türk Gençleri Evsizlere Çorba Dağıttı, System.String[]
Almanya'nın Münih kentinde yaşayan Türk gençleri, sokakta yaşayan evsizlere ve yardıma muhtaç kişilere sıcak çorba dağıtıp ağaçlara kuşlar için yem sepetleri astı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mehmet Akif Camisi Gençlik Kolu üyeleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmenin yanı sıra kışın aç kalan kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Grup adına açıklamada bulunan Leyla Çimen ile Furkan Atik, evsiz ve yardıma muhtaç insanları bularak ikram ettikleri bir bardak çorbadan sonra, onların yüzünde oluşan sıcacık bir gülümsemenin, kendilerine tarifi mümkün olmayan bir mutluluk kattığını söyledi.

"Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed 'Komşusu açken, tok yatan bizden değildir' sözleriyle, İslam'ın sosyal yönünü ortaya koymuştur. DİTİB gençliği olarak din, dil ve ırk ayrımı gözetmeden insani duygularımızı ön plana çıkararak insanlık görevimizi yerine getirdik." diyen Çimen, sevginin paylaştıkça büyüyen bir şey olduğunu vurguladı.

Atik ise çorbayı annelerinin katkılarıyla hazırladıklarını ve diğer yardım malzemelerini harçlıklarını biriktirerek aldıklarını belirterek, "Eksileri bulan soğuk havalardan bizler de etkileniyoruz, üşüyoruz ama o insanların çorbayı aldıktan sonra yüzlerinde oluşan mutluluğu görmek, onların teşekkürünü almak bizleri mutlu ediyor. Daha çok arkadaşla kimsesizlere ve muhtaçlara ulaşmak, o insanların yüzünde oluşan mutluluğu görmek isteyen herkese ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Mehmet Akif Camisi Gençlik Kolu üyeleri benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:18 Kaynak: AA

Münih, Almanya, Kültür Sanat
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