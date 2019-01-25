Almanya'da Türk Gençleri Evsizlere Çorba Dağıttı

DİYANET İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mehmet Akif Camisi Gençlik Kolu üyeleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmenin yanı sıra kışın aç kalan kuşlar için doğaya yem bıraktı.

DİYANET İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mehmet Akif Camisi Gençlik Kolu üyeleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmenin yanı sıra kışın aç kalan kuşlar için doğaya yem bıraktı. Grup adına açıklama yapan Leyla Çimen ile Furkan Atik, evsiz ve yardıma muhtaç insanları bularak ikram ettikleri bir bardak çorbadan sonra, onların yüzünde oluşan sıcacık bir gülümsemenin, kendilerine tarifi mümkün olmayan bir mutluluk kattığını söyledi. Çimen, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed 'Komşusu açken, tok yatan bizden değildir' sözleriyle, İslam'ın sosyal yönünü ortaya koymuştur. DİTİB gençliği olarak din, dil ve ırk ayrımı gözetmeden insani duygularımızı ön plana çıkararak insanlık görevimizi yerine getirdik" dedi.



HARÇLIKLARIMIZI BİRİKTİRDİK



Atik ise çorbayı annelerinin katkılarıyla hazırladıklarını ve diğer yardım malzemelerini harçlıklarını biriktirerek aldıklarını belirterek, "Eksileri bulan soğuk havalardan bizler de etkileniyoruz, üşüyoruz ama o insanların çorbayı aldıktan sonra yüzlerinde oluşan mutluluğu görmek, onların teşekkürünü almak bizleri mutlu ediyor. Kimsesizlere ve muhtaçlara ulaşmak, o insanların yüzünde oluşan mutluluğu görmek isteyen herkese ihtiyacımız var" diye konuştu.

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