Almanya'da Türk gençleri İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine 90 konut yapımı için yardım topladı - Son Dakika

Almanya'da Türk gençleri İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine 90 konut yapımı için yardım topladı

14.03.2021 17:53
Almanya'da Türk gençleri İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine 90 konut yapımı için yardım topladı, System.String[]

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Bölge Birliği Gençlik Kolu, İdlib'deki ihtiyaç sahipleri için başlatılan "İyilik Konutları" kampanyasına katkıda bulundu.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Bölge Birliği Gençlik Kolu, İdlib'deki ihtiyaç sahipleri için başlatılan "İyilik Konutları" kampanyasına katkıda bulundu.

DİTİB ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle başlatılan ve 90 konutluk yardımı içeren kampanyaya, Köln'deki Türk gençlerinden de destek geldi.

Almanya'nın Köln kentindeki DİTİB Genel merkezinde, Köln Bölge Birliği Gençlik Kolu Başkanı Hüseyin Akar ile yönetim kurulu üyeleri, konutların yapılması için toplanan 63 bin 290 avroluk çeki, DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen'e teslim etti.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, bu örnek davranışları için gençlere teşekkür ederek, "Kampanyaya katkılarınızla, kışın etkisini göstermesiyle birlikte yağmur ve çamur içerisinde kalan çadır kentlerde yaşayan aileler, iyilik konutları ile sıcak bir yuvaya kavuşuyor." dedi.

Türkmen, "Almanya'dan İdlib'e uzanan iyilik eli oldunuz. Örnek bir davranış gösterdiniz. Rabbim yapmış olduğunuz hayırları kabul eylesin." ifadelerini kullandı.

Köln Bölge Birliği Gençlik Kolu Başkanı Akar, bu yardımla, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren 90 aileye bir nebze olsun destek olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Ziyarette DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek, Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Muharrem Kuzey, Köln DİTİB Bölge Birliği Başkanı Adem Onur ile bölge birliği gençlik kolu yönetim kurulu üyeleri Mevlüt Gürbüz, Alper Koç, Ayşe Ateş, Sibel Aksar ve Emre Yardım hazır bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, İdlib, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Türk gençleri İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine 90 konut yapımı için yardım topladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor, deplasmanda Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Tamir etmek istediği kepçenin altında kalan operatör, hayatını kaybetti Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade Son Dakika: HDP'li vekil Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek
Gaziantep FK, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenmeyi başardı Gaziantep FK, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenmeyi başardı         
18:14
Sevgilisine yan baktığı gerekçesiyle Afgan genci sokak ortasında bıçakladı Sevgilisine yan baktığı gerekçesiyle Afgan genci sokak ortasında bıçakladı         
17:55
Tehlikeyi hiçe sayıp kanala atlayan çocuğu hem çekti hem de destekledi Tehlikeyi hiçe sayıp kanala atlayan çocuğu hem çekti hem de destekledi         
17:22
Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü, eleştirilere tepki: Tüm sorunlar 1 saniyede çözülsün isteniyor Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü, eleştirilere tepki: Tüm sorunlar 1 saniyede çözülsün isteniyor         
17:16
Eski kocasını sevgilisine vurdurttu! Talihsiz adam 9 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti Eski kocasını sevgilisine vurdurttu! Talihsiz adam 9 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti         
16:45
Karısını kurşun yağmuruna tutan cani adamdan pes dedirten savunma Karısını kurşun yağmuruna tutan cani adamdan pes dedirten savunma         
16:06
Aşıdan korkan hayvanlar ahırın demirlerini söktü! İlginç anlar kameraya yansıdı Aşıdan korkan hayvanlar ahırın demirlerini söktü! İlginç anlar kameraya yansıdı         
15:36
Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı         
15:01
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı         
13:10
Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı         
12:48
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı         
10:44
ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı         
10:02
İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi         
21:51
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 18:20:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da Türk gençleri İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine 90 konut yapımı için yardım topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei