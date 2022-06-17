Almanya'da Türk gençleri sokakta yaşayanlara gıda yardımında bulundu

Almanya'da yaşayan Türkler, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bielefeld kentinde sokaklarda yaşayanlara gıda yardımında bulundu.

İzmirli iş adamı Furkan Bostan'ın desteğiyle hazırlanan ve gönüllü Türk gençlerinin dağıttığı paketlerde lahmacun, ayran, diş fırçası, maske ve meyveli şeker yer aldı.

Merhaba & Mahlzeit Derneği Başkanı Tolga Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'nın çeşitli şehirlerinde özellikle sokakta yaşayan evsizlere yönelik gıda yardımlarını sürdüreceklerini söyledi.

Afrika'da su kuyusu açtırmak, Suriye'de okul yaptırmak, Pakistan'da iftar vermek gibi farklı ülkelerde de faaliyet gösterdiklerini ifade eden Özgül, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.