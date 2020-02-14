Almanya'da Türk gençlerine yönelik öğrenci fuarı - Son Dakika
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Almanya'da Türk gençlerine yönelik öğrenci fuarı

6 saat önce

Almanya'nın Duisburg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğince (DİTİB) ülkedeki Türk gençlerine yönelik "Öğrenci Fuarı" düzenlendi.

Almanya'da Türk gençlerine yönelik öğrenci fuarı, System.String[]

Almanya'nın Duisburg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğince (DİTİB) ülkedeki Türk gençlerine yönelik "Öğrenci Fuarı" düzenlendi.

DİTİB Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Düsseldorf Eyalet Bölge Birliği Gençlik Kolları tarafından ikinci kez organize edilen fuarda lise öğrencileri, üniversite eğitimi gören gençler tarafından üniversiteler ve meslekler hakkında bilgilendirildi.

DİTİB Erdemli Öğrenci Evleri Koordinatörü Murat Demirel, Almanya'daki öğrenci evleri ve ve Uluslararası İlahiyat Programı (UIP) hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Demirel, 2006'da başlayan programın Türkiye'de dört farklı şehir, altı farklı fakültede devam ettiğini belirtti.

KRV Düsseldorf DİTİB Eyalet Bölge Birliği Gençlik Kolları Başkanı ve organizasyon sorumlusu Tarkan Seyhan "KRV eyaletinde farklı üniversitelerde, farklı bölümlerde okuyan arkadaşlarımızla, öğrencilere bilgiler verip, tecrübelerimizi aktardık. Üniversiteli arkadaşlarımızla 50'ye yakın üniversite hakkında bilgilendirme yaptık. İlgi duyan öğrencileri teşvik etmek amacıyla sorularına yanıt vermeye çalıştık." diye konuştu.

DİTİB Duisburg Merkez Camisi konferans salonunda düzenlenen fuara, üniversite ve meslek eğitimi tercihi yapmak isteyen bine yakın öğrenci aileleriyle katıldı.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:18 Kaynak: AA
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