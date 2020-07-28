Almanya'da Türk inşaat işçisi enkazda can verdi - Son Dakika

Almanya'nın Düsseldorf kentinde inşaat işçisi bir Türk çöken apartmanın altında kalarak can verdi.

Dün gece kentin Friedrichstadt semtinde meydana gelen olayda, yenileme çalışmaları yapılan apartmanın çökmesiyle birlikte 2 işçi enkazın altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları yapan Düsseldorf itfaiyesi bir işçinin ölü olarak bulunduğunu fakat cesedin çökme tehlikesinden dolayı henüz çıkarılamadığını açıkladı. Diğer işçiyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer ölen işçinin 39 yaşında Türk olduğunu açıkladı.

Apartmanda 11 işçinin çalıştığını belirten yetkililer diğer işçilerin güvende olduklarını söyledi.

80 kişilik arama kurtarma ekibine 11 eğitimli köpek eşlik ediyor. Polis ayrıca termal kameralar ile enkaz altında kalan diğer işçiyi arama çalışmalarına devam ediyor. Çöken apartmana komşu 3 apartmanda oturanları tahliye eden itfaiye yetkilileri diğer apartmanlarında hasar almış olabileceğinden tahliye işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Görgü tanıkları her şeyin çok kısa sürede olduğunu, yüksek bir sesle birlikte beyaz bir dumanın yükseldiğini gördüklerini belirtti.

Polis ekipleri olayın ardından bölgeye giriş ve çıkışları durdururken, itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Apartmanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor. - KÖLN