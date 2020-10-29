Almanya'da Türk işletmecilere zabıta baskısı - Son Dakika

Almanya'da Türk işletmecilere zabıta baskısı

29.10.2020 22:01
Almanya'da Türk işletmecilere zabıta baskısı, System.String[]

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında getirilen yeni kısıtlamalar sebebiyle bir ay kapanacak olan restoranların çalışanları, "Covid belimizi kırdı, zabıtalar Azrail gibi dolaşıyor dedi" dedi.

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında getirilen yeni kısıtlamalar sebebiyle bir ay kapanacak olan restoranların çalışanları, "Covid belimizi kırdı, zabıtalar Azrail gibi dolaşıyor dedi" dedi. Sektör çalışanları, yaşadıkları problemleri Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

Almanya'da son günlerde koronavirüs vakalarındaki kritik artış ve yaklaşan Noel, hükümete radikal kararlar aldırdı. Şansölye Angela Merkel başkanlığında, eyalet başbakanları ile yapılan toplantının ardından açıklanan yeni koronavirüs yönetmeliği ile pek çok sektör yeni uygulamalardan etkilenecek. Açıklanan yönetmelik kapsamında, spor salonlarından, eğlence sektörüne, bar disko ve restoranlara kadar pek çok iş yeri bir ay süre ile kapatılıyor. Almanya'daki gastronomi sektöründe faaliyet gösteren Türk esnafı, 2 Kasım Pazartesi günü yürürlüğe girecek yeni uygulama hakkında DHA'ya konuştu.

"ALMANYA'DA ZABITALAR AZRAİL  GİBİ DOLAŞIYOR"Restoran çalışanları Süleyman Biçer ve Kemal Kılıç, kurallar kapsamında zabıtaların dolaştığını ifade etti. Biçer, "Bakalım bir ay kapatacaklar ne olacak. İnşallah uzun bir süreç olmaz. Tabi herkesi etkileyecek. Bu lanet pandemeyi atlatırız da dünya üzerinden gider. Temennimiz o. Üzülüyoruz yani insanların bu hallerine üzülüyoruz. Pazartesiden itibaren bir ay kapalıyız bakalım ne olacak. Restoran bölümümüz kapalı olacak, ama müşterilerin paket döner siparişlerini vereceğiz" dedi. Kılıç ise "Yeni kurallar zaten belimizi kırdı. Bu korona olayı esnafın, gastronomi sektörünün belini kırdı. Zabıtalar burada Azrail gibi dolaşıyor. İnsanlar artık dükkanlara yaklaşmaz oldu. Maske şöyle biraz insin hemen 50 euro ceza yazıyorlar. Belediye bir taraftan, koronavirüs bir taraftan esnaflar öldü gitti" dedi."ÇOK CİDDİ YARA ALACAĞIZ" Köln'de restoran sahibi olan Mustafa Topatan, "Almanya'da bu sektörün ciddi bir şekilde yara alacağı kanaatindeyim. Birçokları zaten bu yarayı almışlardı. Bu zamana kadar ayakta duranların bundan sonraki süreçte çok ciddi şekilde yara alacaklarını düşünüyorum. Restoranımızı biz kapatmayacağız. Biz ayakta kalmaya devam edeceğiz umarım bu son olur" dedi."YENİ KURALLARI ANLAYIŞLA KARŞILIYORUM"Başka bir Türk vatandaşı ise "Yeni yeni kararlar alınıyor tabi burada önemli olan insanların bu kurallara uyması herkesin maskedir, hijyendir, mesafedir. Ama maalesef dünyanın her tarafında olduğu gibi burada da böyle bir durum söz konusu. Allah sonumuzu hayır getirsin ama tedbir alınması gereklidir bir yerde. Yeni gelen kuralları anlayışla karşılıyorum" diye konuştu.Başka bir restoran sahibi Muhammed Kaygan şöyle konuştu:

"Koronavirüsle alakalı çok ciddi  bir sürece tekrardan girmiş bulunmaktayız. Üçüncü ayda provasını yaşamış olduğumuz restoranların kapatılması süreci ile tekrar karşı karşıyayız. 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren restoranların kökten kapatılıp, sadece paket servisi yapabileceğimizi bizlere ilettiler. Bu paket servisi bizleri ne kadar ihya edebilecek, ne kadar yaşatacak, ne kadar ayakta tutacak bilmiyoruz. Kısa bir süre olacak atlatacağız ayakta kalacağız. Borç ile harç ile bir şekilde yolumuza devam edeceğiz diye umut ediyoruz. O şekilde bir kez atlattık. Fakat şu anda üzerine gelen yeni kapatma süreci ise bizleri çok ciddi sıkıntılara maruz bırakabilir. Nereye gideceğini de bilmiyoruz, ne kadar süreceğini de. Şu anda ilk etapta bir ay denilen bir süre ama ne kadar uzar onun da maalesef bilgisi yok."

Koronavirüs, Gastronomi, Almanya, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Almanya'da Türk işletmecilere zabıta baskısı - Son Dakika

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