Almanya'da Türk Kökenli Siyasetçi Spd Eyalet Teşkilatı Başkanlığına Seçildi
51 dakika önce
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Schleswig-Holstein Eyalet Teşkilatı'nın yeni başkanı Türk kökenli siyasetçi Serpil Midyatlı oldu.
Almanya
'da Sosyal Demokrat Parti
(SPD) Schleswig- Holstein
Eyalet Teşkilatı'nın yeni başkanı Türk kökenli siyasetçi Serpil Midyatlı oldu.
Midyatlı, Norderstedt kentinde düzenlenen SPD Schleswig-Holstein Eyalet Teşkilatı Kurultayı'nda 212 delegenin oy kullandığı seçimde 191 delegenin oyunu alarak başkan seçildi. Seçimde, 12 delege "hayır" oyu kullanırken, 9 delege ise çekimser kaldı.
Almanya'nın Kiel kentinde doğan 43 yaşındaki Midyatlı, böylelikle bu göreve getirilen ilk kadın siyasetçi oldu.
İki çocuk annesi Midyatlı, yaklaşık 10 yıldan beri Schleswig-Hostein Eyalet Meclisi'nde milletvekili olarak görev yapıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:11 Kaynak: AA
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