Son Dakika Haberleri: Almanya'da Türk Kökenli Siyasetçi Spd Eyalet Teşkilatı Başkanlığına Seçildi

Almanya'da Türk Kökenli Siyasetçi Spd Eyalet Teşkilatı Başkanlığına Seçildi

51 dakika önce

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Schleswig-Holstein Eyalet Teşkilatı'nın yeni başkanı Türk kökenli siyasetçi Serpil Midyatlı oldu.

Almanya'da Türk Kökenli Siyasetçi Spd Eyalet Teşkilatı Başkanlığına Seçildi, System.String[]
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Schleswig- Holstein Eyalet Teşkilatı'nın yeni başkanı Türk kökenli siyasetçi Serpil Midyatlı oldu.


Midyatlı, Norderstedt kentinde düzenlenen SPD Schleswig-Holstein Eyalet Teşkilatı Kurultayı'nda 212 delegenin oy kullandığı seçimde 191 delegenin oyunu alarak başkan seçildi. Seçimde, 12 delege "hayır" oyu kullanırken, 9 delege ise çekimser kaldı.

Almanya'nın Kiel kentinde doğan 43 yaşındaki Midyatlı, böylelikle bu göreve getirilen ilk kadın siyasetçi oldu.


İki çocuk annesi Midyatlı, yaklaşık 10 yıldan beri Schleswig-Hostein Eyalet Meclisi'nde milletvekili olarak görev yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:11 Kaynak: AA

Holstein, Schleswig, Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya, 3 Boyutlu Yazıcılarla Yapay Organ Geliştiren Türk Doktoru Konuşuyor Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı Bağımsız Adayın, Vincin Üzerine Çıkıp Oy İsterken Söylediği Sözler Vatandaşları Güldürdü CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Bana Oy Verebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 20:02:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da Türk Kökenli Siyasetçi Spd Eyalet Teşkilatı Başkanlığına Seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]