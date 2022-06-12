Almanya'da "Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı" düzenlendi - Son Dakika
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Almanya'da "Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı" düzenlendi

12.06.2022 16:29
Almanya'da "Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı" düzenlendi

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen "Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı"nda, yurt dışında yaşayan öğrenciler, Türkiye'deki üniversiteler ve bölümleri hakkında bilgilendirildi.

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen "Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı"nda, yurt dışında yaşayan öğrenciler, Türkiye'deki üniversiteler ve bölümleri hakkında bilgilendirildi.

Türkiye Maarif Vakfına bağlı Maarif Ajansının düzenlediği fuara katılan Vakfın mütevelli heyeti üyesi Zekeriya Akçam, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Vakıf olarak dünyanın çeşitli bölgelerinde düzenledikleri fuarın dördüncüsünü Köln'de organize ettiklerini belirten Akçam, "Eğitim fuarımıza Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden 14'ü katıldı. Burada olma amacımız, Türk kökenli öğrencilerimizin Türkiye'deki üniversitelerde eğitim görmeleri ve mezun olmalarını temin etmek. Bu onları Türkiye'ye bağlamış olacağı gibi, Türkiye'yi de buraya bağlamış ve köprü vazifesi görmüş olacaktır." dedi.

Türkiye'deki üniversitelerin özellikle son zamanlarda çok önemli başarılara imza attığını ifade eden Akçam, "Dünyanın her ülkesinden Türkiye'de öğrencilerimiz var. Türk üniversitelerinden mezun olup hem Türkiye'de hem yurt dışında çok rahat iş bulabilmektedirler." diye konuştu.

Öğrencileri bu tür fuarlara davet eden Akçam, "Bazı gençlerimiz burada okuma imkanı bulamayabilir, iyi bir bölüm seçme imkanı bulamayabilir. Özellikle son zamanlarda öğrenci hareketlerinin önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bizim gerçekten dünya çapında yarışabilecek bölümlerimiz var." ifadesini kullandı.

Fuara katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Essen Başkonsolosu Tolga Şimşir ve Türkiye Maarif Vakfı Avrupa Temsilcisi Ece Sarısaltık Aydın, üniversitelerin kurduğu stantları ziyaret ederek, temsilcilerinden bilgi aldı.

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Kaynak: AA

Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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