Almanya'da Türk vatandaşın cenazesinin yakılmasından sorumlu hastaneden yeni adım! - Son Dakika
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Almanya'da Türk vatandaşın cenazesinin yakılmasından sorumlu hastaneden yeni adım!

29.12.2022 00:05

Almanya'nın Hannover kentinde vefat eden Abdülkadir Sargın'ın cenazesinin bir Alman vatandaşın cenazesiyle karıştırılıp yakılmasından sorumlu hastane, yaşananlardan derin üzüntü duyulduğunu belirterek ailelerden özür dilemekle yetindi.

Almanya'nın Hannover kentinde vefat eden Abdülkadir Sargın'ın cenazesinin bir Alman vatandaşın cenazesiyle karıştırılıp yakılmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Gülde, başkent Berlin'de basın toplantısı düzenledi.
Gülde'ye, Sargın'ın cenazesinin yanlışlıkla yakılmasının, Türkiye ve Almanya'daki Türk toplumunda yarattığı rahatsızlık ve tedirginlik hatırlatılarak, ülkenin, böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için yeni adımlar atıp atmayacağı soruldu.

HASTANEDEN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Bu konuda yerel makamlarla iletişime geçilmesi gerektiğini ifade eden Gülde, polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığını anımsatarak, elinde bu konuda başka bilgi bulunmadığını kaydetti. Öte yandan cenazelerin karıştığı Hannover Tıp Yüksekokulu (MHH) Hastanesi, yazılı açıklama yaptı.

ÖZÜR DİLEDİ

Hastanenin, cenazelerin karıştırılmasından dolayı derin üzüntü duyduğu ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilendiği aktarılan açıklamada, "Yüksekokul, merhumun yakınlarından özür dilemiştir." ifadesi yer aldı. Olaya ilişkin ayrıca bir basın toplantısı yapılmayacağı da belirtildi.

NE OLMUŞTU?

MHH Hastanesinde 14 Aralık'ta vefat eden Abdulkadir Sargın'ın naaşı ile 5 Aralık'ta vefat eden 81 yaşındaki bir Alman'ın cenazesi yanlışlıkla karıştırılmıştı. Alman ailenin cenazenin yakılması için krematoryuma götürülmesini istemesi üzerine Abdulkadir Sargın'ın cenazesi krematoryumda yakılmıştı. Alman aile daha sonra, vazoya konan ve kendi yakınlarının sandığı ancak Sargın'a ait olan külleri törenle defnetti. Sargın'ın cenazesini almaya giden ve İslami usullere göre defin hazırlığı yapan çocukları ise gasilhanede yıkanmak üzere bekleyen cenazenin babalarına ait olmadığını gördü. Babalarının cenazesinin nerede olduğunu araştıran aile, hastane yetkililerinin cevabıyla sarsıldı. Türk vatandaşı Sargın için bugün Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Hannover Merkez Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı, Sargın'ın külleri Hannover Stöcken Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. Sargın ailesi hukuki süreç başlattı.

Kaynak: AA
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Hannover, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Türk vatandaşın cenazesinin yakılmasından sorumlu hastaneden yeni adım! - Son Dakika

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