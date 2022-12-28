Almanya'da Türk vatandaşın cenazesinin yakılmasından sorumlu hastaneden yeni adım!

Almanya'nın Hannover kentinde vefat eden Abdülkadir Sargın'ın cenazesinin bir Alman vatandaşın cenazesiyle karıştırılıp yakılmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Gülde, başkent Berlin'de basın toplantısı düzenledi.

Gülde'ye, Sargın'ın cenazesinin yanlışlıkla yakılmasının, Türkiye ve Almanya'daki Türk toplumunda yarattığı rahatsızlık ve tedirginlik hatırlatılarak, ülkenin, böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için yeni adımlar atıp atmayacağı soruldu.

HASTANEDEN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Bu konuda yerel makamlarla iletişime geçilmesi gerektiğini ifade eden Gülde, polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığını anımsatarak, elinde bu konuda başka bilgi bulunmadığını kaydetti. Öte yandan cenazelerin karıştığı Hannover Tıp Yüksekokulu (MHH) Hastanesi, yazılı açıklama yaptı.

ÖZÜR DİLEDİ

Hastanenin, cenazelerin karıştırılmasından dolayı derin üzüntü duyduğu ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilendiği aktarılan açıklamada, "Yüksekokul, merhumun yakınlarından özür dilemiştir." ifadesi yer aldı. Olaya ilişkin ayrıca bir basın toplantısı yapılmayacağı da belirtildi.