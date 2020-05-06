Almanya'da Türk vatandaşlarının oluşturduğu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Kirchheim unter Teck kentinde Türk vatandaşlarının oluşturduğu "Sadaka Dolabı"na 3 tonluk gıda yardımı yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), başlattığı "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" ile yurt dışındaki Türk vatandaşları ve onların kurmuş oldukları STK'lar tarafından yapılan yardım kampanyalarını desteklemeye devam ediyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve Türk STK'lar yeni korona virüs (Covid-19) pandemisine karşı yaşadıkları bölgelerde örnek yardım faaliyetlerine imza atarak ihtiyaç sahibi ailelerin taleplerini karşılıyor. Bunun yanında ise salgından dolayı evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara destek oluyor. Maddi ve ayni yardımların yanı sıra oluşturulan destek hatlarında da vatandaşların soruları yanıtlanıyor.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Kirchheim unter Teck kentinde bu kapsamda DİTİB Sultan Ahmet Camii Derneği öncülüğünde ihtiyaç sahipleri için örnek bir proje başlatıldı. Caminin önüne ihtiyaç sahiplerinin almaları için "Sadaka Dolabı" kuruldu. YTB ise kampanyaya destek vererek projeye 3 ton gibi devasa bir gıda yardımında bulundu.

Projenin organizatörlerinden Habip Aydın, korona virüs dolayısıyla mağdur olan aileler için "sadaka taşı"ndan esinlenerek "sadaka dolabı" adını verdikleri bir market oluşturduklarını, Ramazan süresince açık kalacak olan marketten ihtiyaç sahiplerinin gelip istedikleri ürünleri alabileceklerini söyledi. Aydın, bu projeye 3 ton gibi devasa bir gıda yardımında bulunan YTB'ye teşekkür etti.

Bunun yanında IGMG Hamm Fatih Sultan Gençlik Merkezi tarafından evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara gıda paketi ve maske dağıtımı gerçekleştirildi.

YTB desteği ile danışma hattı

YTB desteğiyle Berlin Türk Cemaati tarafından oluşturulan "Korona Virüs Danışma Hattı" ile de vatandaşların soruları yanıtlanıyor. Vatandaşların doğru ve güncel bilgiye ulaşması adına kurulan danışma hattına Corana@tgb-berlin.de adresinden ve 004915168590110 nolu WhatsApp hattından erişiliyor. - ANKARA