Almanya'da Türk ve Eritreli gençler evsizlere giyecek ve yemek yardımında bulundu - Son Dakika

Almanya'nın Frankfurt kentinde Türk gençlerin kurduğu Libra ile Eritre kökenli gençlerin oluşturduğu Amanet Derneği, sokakta yaşayan evsizlere giyecek ve yemek yardımında bulundu.

Frankfurt Kültür ve Eğitim Kurumunun (KUBİ) yabancı düşmanlığına, ırkçılığa, antisemitizm, İslamofobi, ayrımcılığa ve dışlanmaya karşı geliştirdiği Demokrasi için Göçmen Örgütleri Ağı'nda (MOND) yer alan dernek ve sivil inisiyatifler, evsizlere yardım için birlikte hareket etti.

Amanet yöneticisi Nahom Kahsai, evsizlere her hafta sonu yemek veren Libra ile tanışıp kaynaştıklarını belirterek, "Noel öncesinde evsizlere bizim de katkımız olsun istedik. Libra ile yardımlarımızı bir araya getirdik, birlikte çorba pişirdik. Frankfurt merkezinde, evsizlerin yoğun olduğu Eschenheimer Tor ve Zeil sokağında stantlar kurup yemeklerimizi dağıttık. İnsanların yüzünde tebessüm görmek bizi memnun etti. Pandemi koşullarında da göçmen derneklerin toplum yararına çalışmaları devam edecek." dedi.

Libra Başkanı Cem Aslantaş da pandemi döneminde insanları yalnız bırakmak istemediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kışın evsizler için çok zor geçiyor, onların kıştan zarar görmelerini istemiyoruz. Yılda bir kez de kışın ihtiyaç duydukları giyecekleri dağıtıyoruz. Bizi tanıyan şirketler, dostlarımız yardımlarını esirgemiyor. İki yıldır her hafta sonu yemek veriyoruz. Bunun için her hafta sonu, her aksiyona Köln, Marburg, Worms ve Mannheim'dan Frankfurt'a gelen gönüllülerimiz var. Bu gençler arasında öğretmen, avukat, doktor adayları var. Büyük çoğunluğu Türk gençleri olan gönüllülerimizle gurur duyuyorum."

50 Libra gönüllüsünün kurduğu stantta, Frankfurt ve çevresindeki yardımsever kişi ve şirketlerin yardımıyla alınan palto, şapka, yün çorap, atkı, iç çamaşırı, eldiven, bot, battaniye, uyku tulumu ve hijyen ürünleri dağıtıldı.