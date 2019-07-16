Almanya'da Türk yumruk şovu

Almanya'nın Münih kentinde eski dünya şampiyonlarımızdan Levent Çukur'un organize ettiği gala muhteşem maçlara sahne oldu.

Almanya'nın Münih kentinde eski dünya şampiyonlarımızdan Levent Çukur'un organize ettiği gala muhteşem maçlara sahne oldu. Münih'in saygın mekanlarından Sirkus Krone'de Ringe çıkan üç Türk boksörden ikisi zaferle inerken biri de kendi hırsına yenik düştü. Galanın starı Avrupa Şampiyonumuz süper orta sıklet Emre Çukur, rakibini puanla geçerek İstanbul'da Kıtalar Arası altın kemer maçı yapma hakkı kazandı. Emre, bu başarısının ardından dünya sıralamasında 41'inciliğe yükselerek, dünya şampiyonluk maçı yapmaya bir adım daha yaklaşmış oldu. Güçlü Moldova'lı rakibi Vadim Gurau'ya karşı tedbirli bir maç çıkaran sporcumuz, karşılaşmanın ilk raundunda rakibini tanımaya ayırdı. Üçüncü rauntta bastıran sporcumuzun güçlü rakibi de kontralar ile savuşturmaya çalıştıysa da, tecrübeli ve güçlü boksörümüz kalan rauntlarda mutlak üstünlüğü sağlayarak ringden zaferle ayrılmayı başardı. Çok iyi tekniği ver gözleri hızlı bir boksör olan Emre, bu sonuçla 14 maçının hepsini kazanarak büyük bir başarıya imza atarken, yenilgisizlik serisini de sürdürdü.











Yusuf Sultanoğlu kendi hırsına yenildi



Bir diğer sporcumuz hafif ağırsıklet Yusuf Sultanoğlu, kendi hırsına yenik düştü. Karşılaşmanın başından sonuna kadar maçı olabilecek en yüksek tempoda yürütmeye ve nakavt etmeye çalışan Yusuf, raunt aralarındaki molada sandalyeye oturmadı, ikinci rauntta da bunu yapmak istedi ancak antrenörü Levent Çukur, yorgun olduğunu ve ısrarla oturması gerektiğini belirtti. Kıran kırana bir maç çıkaran sporcumuz beşinci raundun bitmesine 20 saniye kala yediği bir yumruğun ardından yorgunluk nedeniyle ayağı kalkamadı. Bugüne kadar yaptığı 6 maçın hepsini nakavtla kazanan sporcumuz, teknik nakavt ile mağlup olurken yenilgisizlik unvanın da kaybetti. Genç yeteneklerimizden hafif ağırsıklet Emre Göçmen'de üçüncü maçını da nakavtla alarak üçte üç yaptı.











Levent Çukur: 'Hedefimiz dünya şampiyonluğu'



Eski dünya şampiyonlarımızdan galanın organizatörü Levent Çukur, organizasyondan çok memnun olduklarını vurgulayarak, 'Salonumuz tıklım tıklım doldu. Gazetelerden, televizyonlardan büyük beğeni topluyoruz. Telefonlarım sürekli olarak çalıyor, Türk olsun Alman olsun büyük şirketler bizimle çalışarak sponsorumuz olmak istiyorlar. Gazeteciler röportaj yapmak için sıraya girdi. Mevcut sponsorlarımız sözleşmelerini uzatmak istiyorlar. Özellikle Emre'nin dünya listesinde 41. sıraya yükselmesi hem Türk boksu için, hem de kulübümüz için büyük bir prestij oldu. Gelecek yıla kalmaz ilk 10'a girer ve dünyanın zirvesine tırmanır diye düşünüyorum. Almanya'nın göbeğinde ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak, istiklal marşımızı çaldırmak büyük bir gurur verdi bizlere. Bunu onlarca ülke televizyonundan dünyaya dinletmek ise ayrı bir mutluluk kaynağı oldu bizim için. Bu organizasyonda büyük emek harcayan eşim Tanya, kızlarım Esra ve Selda ile teknik sorumlumuz Christian Kuntz, ve emeği geçen herkese sizlerin aracılığınızla ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Münih'in en büyük boks okullarından birisi bana ait. Buradan yetişen yeteneklerimiz ileride dünyanın dört bir yanında zaferlere imza atacaklardır. Bu galanın ardından daha çok öğrenci gelmeye başladı. Lions Sport Promotion, şirketimiz ile de böylesi güzel boks galaları düzenleyip, gençlerimize fırsatlar veriyor ve ülkemizin ismini dünyaya duyuruyoruz' dedi.











Vedat Alyaz: 'Muhammed Ali'nin salonunda ringe çıktık'



Lions Sport Promotion basın danışmanı Vedat Alyaz, dünya starlarının maç yaptığı salonda Türk kulübü olarak gala düzenlemenin büyük bir onur olduğunu vurgulayarak, 'Rahmetli Muhammed Ali, efsane şampiyon Klitschko ve birçok dünya starının maç yaptığı 'Sirkus Krone' salonunda gala düzenlemek Türk kulübü olarak bizlere ayrı bir gurur veriyor. Umarız Emre'de bir gün Muhammed Ali kadar başarılı olur. Ayrıca kulübümüzün yönetim kurulu başkanı Levent Çukur'da ilk Almanya şampiyonluğu ve profesyonel maçını bu salonda yaptı. 2002 yılında yine bu salonda dünya şampiyonu oldu. Şimdi de oğlu Emre Çukur'un aynı salonda ringe çıkarak büyük bir başarıya imza atması bizim için tarihi bir olaydır. Farklı uluslardan seyirciler gelerek galamıza destek oldular. Daha fazla Türk seyircisinin salonumuza gelerek bayrağımızı dalgalandırmalarını beklerdik ancak umarım bir dahaki sefere gelirler. Ayrıca aynı gece ringe çıkan kulübümüz sporcularından, Adel El Garmaoi, Hector Hernandez, Heon Gavanas, Alexander Rigas'ta dünya klasmanında maçlar çıkararak büyük zaferlere imza attılar. Birbirinden çekişmeli maçlar izlemeye gelenleri adeta büyüledi' şeklinde konuştu.

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