Almanya'da Türklere ait kafe ve restoran kundaklandı - Son Dakika

Almanya'nın Saksonya eyaletinde Türklere ait bir nargile kafe ve restoran kundaklandı.



Almanya'nın Saksonya eyaletine bağlı Döbeln kentinde 21 Şubat gecesi yerel saat ile 03.00 sıralarında, bir Türk'e ait olan Kybele isimli nargile kafeye saldırı düzenlendi. Kafenin pencerelerinden içeri yanıcı madde atılırken, kafenin olay sırasında boş olması nedeniyle ölen veya yaralanan olmadı. Saldırı sonucu çıkan yangın, itfaiyenin olay yerine sevk edilmesiyle söndürüldü. Erken müdahaleye rağmen kafenin elektrik ve gaz döşemeleri yanarken, dükkan kullanılamaz hale geldi.



Öte yandan, aynı gece nargile kafenin yanında bulunan Türk restoranının da kundaklandığı belirtilirken, restoranında kullanılamaz hale geldiği ifade edildi. - BERLİN