Almanya'da Türklere ait kafeye saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da Türklere ait kafeye saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Almanya'da Türklere ait kafeye saldırı: 1 yaralı

15 dakika önce

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Türklere ait bir kafeye düzenlenen saldırı sonucu bir kişi yaralandı.

Almanya'da Türklere ait kafeye saldırı: 1 yaralı, System.String[]

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Türklere ait bir kafeye düzenlenen saldırı sonucu bir kişi yaralandı.


Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Krefeld kentinde, Türklere ait bir kafeye gece yarısı dört kişi saldırı düzenledi. Sabaha karşı kafeye gelen maskeli dört kişi, ellerindeki silahlarla kafede bulunanları önce tehdit etti, ardından para istedi. Kafe içerisindeki bir kişi saldırganlar ile tartışınca, 44 yaşındaki kişi kafasından darbe alarak yaralandı. Saldırganlar, içeridekilerden paraları alarak bir araç ile kaçtı. Görgü tanıkları, saldırganların Sırpça konuştuklarını belirterek, aynı kişileri bir gün önce kafe önünde gördüklerini ve ortalama 45 yaşında olduklarını söyledi.


Polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. - DUSSELDORF

Ren Vestfalya, Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:42 Kaynak: İHA
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