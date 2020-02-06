Almanya'da Türklere yönelik gamalı haç çizilmesi tedirginlik yarattı - Son Dakika
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Almanya'da Türklere yönelik gamalı haç çizilmesi tedirginlik yarattı

6 saat önce

Almanya'nın Köln kentinde, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABF) Genel Merkez binası, bir ilkokul ve bazı araçlara Neonazilerin sembolü olan gamalı haç çizildi.

Almanya'da Türklere yönelik gamalı haç çizilmesi tedirginlik yarattı, System.String[]

Almanya'nın Köln kentinde, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABF) Genel Merkez binası, bir ilkokul ve bazı araçlara Neonazilerin sembolü olan gamalı haç çizildi.

Köln'ün Braunsfeld semtinde dün meydana gelen ve Köln polisinin inceleme başlattığı olayda, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sprey boyayla AABF binasının ve yabancı kökenli çocukların ağırlıklı olarak eğitim gördüğü okulun duvarlarına sembol çizilip yazı yazılması, çevre sakinlerini tedirgin etti.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, AA muhabirine, saldırıyı kınadıklarını ve konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Erciyes, "Polisten bilgi talep ettik. Gelen bilgileri teyit ettiler ve soruşturmanın devam ettiğini söylemekle yetindiler. Irkçı saldırıların artmasından endişe duyuyoruz ve sorumluların yakalanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Tüm kesimleri, bu saldırılara karşı ortak mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz"

AABF'den yapılan yazılı açıklamada, ırkçı bir güruh tarafından kendilerine yönelik saldırının kınandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Alevilere yönelik kin, nefret ve saldırı furyası dur durak bilmiyor. Batı'da son yıllarda aşırı sağın yükselişiyle kendisini iyiden iyiye hissettiren ırkçı yapılanmalara karşı Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu olarak her daim hassas olduk ve resmi kurumları konuya dair önlemler almaya çağırdık.

Dünyanın dört bir tarafında kendinden olmayan, kendisi gibi yaşamayan, kendisi gibi düşünmeyenlere saldırmayı, vahşice katletmeyi meşru gören ırkçılığın mücadele edilmesi gereken tehlikeli ve hastalıklı bir ideolojik yapılanma olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiğinin bilinmesini istiyor, canları, duyarlı tüm kesimleri bu saldırılara karşı ortak mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz."

Almanya, Avrupa, Köln, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:38 Kaynak: AA
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