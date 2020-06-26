Almanya'da Türklerin çoğunlukta olduğu toptancı hali kapatılıyor - Son Dakika

Almanya'da Türklerin çoğunlukta olduğu toptancı hali kapatılıyor

Almanya'nın Köln kentinde Türklerin çoğunlukta olduğu toptancı hali kapatılıyor.

Almanya'nın Köln kentinde Türklerin çoğunlukta olduğu toptancı hali kapatılıyor. Türk esnaf, kendilerine yeni bir yer gösterilmediği için duruma tepki gösterdi.

Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu


Almanya'da Köln kentinde bulunan ve büyük bir çoğunluğunu Türk toptancıların oluşturduğu sebze ve gıda toptancı hali kapatılıyor. Halin kapatılması durumunda yaklaşık 2 bin kişi zor durumda kalacak. Türk esnaf, 2023 yılında kapanması planlanan hal yerine kendilerine yeni bir yer gösterilmemesi nedeniyle duruma tepkili. Toptancı halinin kapanması durumunda ne yapacağını bilemediğini ifade eden Aslan Sofularlı, "Biz buradan ekmek yiyoruz sonuçta. Kapandı mı ne yaparız bilmiyoruz. Yeni bir yer yapılacaktı sözde ama hiç de öyle bir görüntü yok. Mağdur oluyoruz. Buranın kalması bizim için avantajlı" dedi.


"Kendi çözümünüzü kendiniz bulun diyorlar"


20 yıldır kuru gıda alanında esnaflık yaptığını dile getiren Abdül Demirci, "Bize de çıkış verdiler, biz de maalesef yer arıyoruz. 2023 itibari ile tüm hal taşınacak diyorlar. Bizim için ve marketler için zor bir şey" şeklinde konuştu. Büyük ölçüde Türkiye'den gelen ürünleri sattıklarını belirten Demirci, "Burası olmayınca Türkiye'den gelecek mallarda büyük ölçüde azalma olacak. Şuraya, buraya gidin veya kendi çözümünüzü kendiniz bulun diyorlar. Etraftaki tüm esnaf buraya alışverişe geliyor. Burası olmazsa onların büyük bir kısmı dükkanını kapatmak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.


"Belirsizlik içerisindeyiz"


Kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadığına değinen Adem Özkan ise, "Esnaflar olarak ilerde ne yapacağımız belli değil, belirsizlik içerisindeyiz. Bir sene sonrasını göremiyoruz" diye konuştu.


Köln halinde 1989 yılından bu yana iş yapan Mustafa Duran da, "Elbette buradaki arkadaşlara yeni bir yer gösterilmesi çok elzem ve acil olan bir durumdur. İlgili makamlar ve devlet bu haberleri aldıkları zaman bu işe eğileceklerdir diye düşünüyorum. Yeter ki biz isteklerimizi ilgili noktalara bildirelim" dedi. - KÖLN

Almanya, Köln, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da Türklerin çoğunlukta olduğu toptancı hali kapatılıyor - Son Dakika

Son Dakika

21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 20:47 Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
21:50
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
21:26
Asil Nadir, 79 yaşında yeniden baba oluyor
21:24
Balkondan düşen kadını çevredekiler havada yakaladı
21:04
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
21:03
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
20:47
Beşiktaş'la 200. maçına çıkan Atiba, Konyaspor maçı öncesinde plaket aldı
20:34
Goller arka arkaya geliyor! Beşiktaş, Konyaspor karşısında farkı 2'ye çıkardı
20:06
Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
20:05
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
20:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 22:00:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da Türklerin çoğunlukta olduğu toptancı hali kapatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]