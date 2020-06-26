- Almanya'da Türklerin çoğunlukta olduğu toptancı hali kapatılıyor- Türk esnaf, yeni bir yer... - Son Dakika

- Almanya'da Türklerin çoğunlukta olduğu toptancı hali kapatılıyor- Türk esnaf, yeni bir yer...

- Almanya'da Türklerin çoğunlukta olduğu toptancı hali kapatılıyor Türk esnaf, yeni bir yer gösterilmediği için tepkili Almanya'nın Köln kentinde Türklerin çoğunlukta olduğu toptancı hali kapatılıyor.

- Almanya'da Türklerin çoğunlukta olduğu toptancı hali kapatılıyor

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Türk esnaf, yeni bir yer gösterilmediği için tepkili

KÖLN - Almanya'nın Köln kentinde Türklerin çoğunlukta olduğu toptancı hali kapatılıyor. Türk esnaf, kendilerine yeni bir yer gösterilmediği için duruma tepki gösterdi.

Almanya'da Köln kentinde bulunan ve büyük bir çoğunluğunu Türk toptancıların oluşturduğu sebze ve gıda toptancı hali kapatılıyor. Halin kapatılması durumunda yaklaşık 2 bin kişi zor durumda kalacak. Türk esnaf, 2023 yılında kapanması planlanan hal yerine kendilerine yeni bir yer gösterilmemesi nedeniyle duruma tepkili. Toptancı halinin kapanması durumunda ne yapacağını bilemediğini ifade eden Aslan Sofularlı, "Biz buradan ekmek yiyoruz sonuçta. Kapandı mı ne yaparız bilmiyoruz. Yeni bir yer yapılacaktı sözde ama hiç de öyle bir görüntü yok. Mağdur oluyoruz. Buranın kalması bizim için avantajlı" dedi.

"Kendi çözümünüzü kendiniz bulun diyorlar"

20 yıldır kuru gıda alanında esnaflık yaptığını dile getiren Abdül Demirci, "Bize de çıkış verdiler, biz de maalesef yer arıyoruz. 2023 itibari ile tüm hal taşınacak diyorlar. Bizim için ve marketler için zor bir şey" şeklinde konuştu. Büyük ölçüde Türkiye'den gelen ürünleri sattıklarını belirten Demirci, "Burası olmayınca Türkiye'den gelecek mallarda büyük ölçüde azalma olacak. Şuraya, buraya gidin veya kendi çözümünüzü kendiniz bulun diyorlar. Etraftaki tüm esnaf buraya alışverişe geliyor. Burası olmazsa onların büyük bir kısmı dükkanını kapatmak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

"Belirsizlik içerisindeyiz"

Kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadığına değinen Adem Özkan ise, "Esnaflar olarak ilerde ne yapacağımız belli değil, belirsizlik içerisindeyiz. Bir sene sonrasını göremiyoruz" diye konuştu.

Köln halinde 1989 yılından bu yana iş yapan Mustafa Duran da, "Elbette buradaki arkadaşlara yeni bir yer gösterilmesi çok elzem ve acil olan bir durumdur. İlgili makamlar ve devlet bu haberleri aldıkları zaman bu işe eğileceklerdir diye düşünüyorum. Yeter ki biz isteklerimizi ilgili noktalara bildirelim" dedi.

Almanya, Köln, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 21:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Almanya'da Türklerin çoğunlukta olduğu toptancı hali kapatılıyor- Türk esnaf, yeni bir yer... - Son Dakika

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