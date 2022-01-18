Almanya'da Türklerin de yer aldığı gönüllüler, Mamut ağacı fidanlarını toprakla buluşturdu - Son Dakika

Almanya'nın Dortmund kenti yakınlarındaki Iserlohn beldesinde çoğunluğu Türklerden oluşan gönüllüler, 25 Mamut ağacı fidanını dikti.

Iserlohn Göçmen Örgütleri ve Entegrasyon Konseyi (MSO), "Bugün yaptıklarımız, yarın dünyanın nasıl olacağına karar veriyor" sloganıyla fidan dikme etkinliği düzenledi.

Söz konusu etkinliğe cami dernekleri, kilise teşkilatları, meslek odaları ile kültürel alanda hizmet veren dernekler destek verdi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Iserlohn Merkez Camisi Derneği Başkanı Doğan Üstün, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Dinimizde ağaç dikmek son derece önemli. Bugün bu önemli görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mamut ağacı, uzun yaşayan, gövdesi oldukça kalın ve bundan dolayı 'dünyanın en büyük ağaçlarından biri' olarak kabul edilir. Yaşadığımız ülkede sevginin ve dostluğun kalıcı, komşuluklarımız ve arkadaşlıklarımızın bu ağaç gibi uzun ömürlü olmasını diliyorum."

Üstün, bu yıl içinde aynı etkinliği tekrar edeceklerini belirtti.

Birlikte edilen duanın ardından 25 Mamut ağacı fidanı toprakla buluşturuldu.