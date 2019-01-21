Almanya'da Türklerin Kurduğu Yeni Parti Hoş Karşılanmadı: Büyük Talihsizlik

AVRUPA Parlamentosu seçimlerine kısa bir süre kala Almanya'da Türkiye kökenlilerinin kurduğu partiler adaylarını belirlerken, 'Alternative für Migranten' ismiyle yeni bir parti siyasi hayatına başladı.

AVRUPA Parlamentosu seçimlerine kısa bir süre kala Almanya'da Türkiye kökenlilerinin kurduğu partiler adaylarını belirlerken, 'Alternative für Migranten' ismiyle yeni bir parti siyasi hayatına başladı. Alternative für Migranten'ın kuruluşunu sosyal medyada duyuran yeni oluşumun başkanı Fatih Zingal, Alternative für Migranten isminin tesadüf olmadığını, sesini duyuramayanların sesi olmak istediklerini belirterek yeni oluşuma destek istedi.



AP SEÇİMLERİNE KATILACAĞIZ



Yeni oluşumun ırkçılara ve Müslüman düşmanlarına bir meydan okuma olduğuna yer verilen açıklamada; "Son yıllarda göçmenler Almanya'da resmen toplumun dışına itilmek istendi. Almanya'ya büyük katkısı olan bu insanların dışlanmasına ve ikinci sınıf insan muamelesi görmesine müsaade edemeyiz. Siyasette yeteri kadar temsil edilmeyen göçmenlerin sırtından geçinen ırkçı siyasetçilere karşı izin vermeyeceğiz. Kendi listemizle 2019 Avrupa Parlamentosu Seçimlerine katılma kararını alarak sesini duyuramayanların sesi olmak istiyoruz" denildi.



TEKLİFİMİZE YANIT BİLE VERMEDİ



Alternative für Migranten'ın kuruluşunun duyulmasının ardından Türkiye kökenlilerin kurduğu partilerin yöneticilerinden tepki açıklamaları geldi. Türk kökenlilerin öncülüğünde kurulan ilk parti olan Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, "10 yıldır siyasi arenada mücadele veriyoruz. İki parti neden bir araya gelemiyor sorularına yanıt ararken, üçüncü bir partinin AP seçimleri öncesi kurulması ve seçimlere katılacak olması anlaşılır değil. Kısa süre önce 'Gel adayımız ol, üyeler tercih ederse birlikte hareket edelim' teklifimize Fatih Zingal yanıt bile vermedi. Birleşeceğimiz yerde parçalanmamız anlaşılır gibi değil" dedi.



AYLARDIR ÇALIŞIYORDUK



AD Demokraten Genel Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada ise "Kimlerle ve hangi kuruluşlar ile birlikte ortak çalışabiliriz, göçmen toplumu için daha iyi nasıl sonuçlar elde edebiliriz" diyerek aylardır süren çalışmaların sonuca ermesine ramak kalmışken, 'büyük talihsizlik' olarak gördüğümüz bir olayın haberini aldık. Tek başına yol almayı tercih eden Sayın Zingal'e ve UID Genel Başkanı Sayın Bülent Bilgin'in teklifini kabul etmeyerek kendi aday listesini kuran BIG'e saygı duyuyor, başarılar diliyoruz "denildi.



Açıklamanın son bölümünde ise tek çatı altında birleşme çağrısı yapıldı.

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