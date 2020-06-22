Almanya'da Türklerin yönettiği takım 3'üncü Lig'de

ALMANYA'DA koronavirüs salgını nedeniyle 23'üncü haftadan sonra oynanamayan bölgesel ligde yer alan Münih Türkgücü, federasyon kararıyla 3'üncü Lig'e yükseldi.

Türklerin yönettiği futbol kulübü Münih Türkgücü'nün de mücadale ettiği Bayern Regionalliga'ya koronavirüs pandemisi nedeniyle 23'üncü haftadan sonra ara verildi. Münih Türkgücü, 2019-2020 sezonunda lig askıya alınana kadar gösterdiği başarılı performansla en yakın rakibi Schweinfurt'a 9 puan fark atarak, 54 puanla tabelanın birinci sırasında yer aldı. Normalleşme süreciyle birlikte sezonun devam edip etmeyeceğini görüşen Bavyera Futbol Federasyonu (BFV), Bayern Regionalliga'nın oynanmayacağını açıkladı.