Almanya'da tutuklanan aşırı sağcılar, camilere saldırılar yapmayı planlamış - Son Dakika

Almanya'da aşırı sağcı terör örgütü kurmak şüphesiyle cuma günü yapılan operasyonda gözaltına alınan ve dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 12 kişinin camilere saldırı yapmayı planladığı belirtildi.



Spiegel dergisinin haberinde, örgütün lideri Werner S'nin geçen hafta Minden kentinde yapılan bir toplantıda, örgüt üyelerine ve destekçilerine saldırı planını açıkladığı bildirildi.



Küçük camiler seçilerek burada namaz kılanlara saldırı yapmayı planlayan aşırı sağcıların, toplantıda iki kişiyi de silahları temin etmeleri için seçtikleri aktarıldı.

Gruptaki herkesin, silahlar için gerekli 50 bin avro para toplamak ve potansiyel saldırı hedeflerini araştırmakla görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Minden'deki toplantıdan birkaç gün sonra emniyet birimlerinin, örgütün telefon görüşmelerini dinlediği ve burada "10 kişinin 10 eyalette" saldırı yapmaktan söz ettiği kaydedildi.

Örgütün, 2019 Mart'ta Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki gibi bir saldırı yapmak istediği, bu saldırılar sonucunda ise ülkede iç savaş çıkmasını hedeflediğine dikkat çekildi.

İlk kez 2019 Eylül'de Baden-Württemberg eyaletinin Altdorf bölgesinde bir araya gelen grubun, internet üzerinde de ağ kurduğu ve Werner S'nin sohbet gruplarında eleman aradığı ifade edildi.

Silah, mermi ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi

İnternetteki sohbet gruplarında kendisine "Teutonico" lakabını takan Werner S'nin aylardan beri polis tarafından da izlendiği aktarılan haberde, polisin cuma günü düzenlediği operasyonda örgüt üyelerinde silah, mermi ve el yapımı patlayıcı ele geçirdiği belirtildi.

Haberde, tutuklananlar arasında Kuzey- Ren Vestfalya eyaletinin emniyet müdürlüğünün idari bölümünde çalışan bir kişinin de bulunduğu kaydedildi.

12 kişi gözaltına alınmıştı

Almanya'da siyasetçilere, mültecilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar düzenleyerek ülkede iç savaş benzeri koşullar oluşturmak amacıyla aşırı sağcı terör örgütü kurdukları ve bu örgüte destek verdikleri şüphesiyle cuma günü 6 eyalette 13 evde yapılan aramalar sonucunda 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, cumartesi günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Federal Başsavcılık, 4 kişinin terör örgütü kurmak, 8 kişinin ise terör örgütünü desteklemekle suçlandığını açıklamıştı.