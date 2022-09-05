Alman tuvalet kağıdı üreticisi Hakle, enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle iflas başvurusunda bulundu - Son Dakika
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Alman tuvalet kağıdı üreticisi Hakle, enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle iflas başvurusunda bulundu

05.09.2022 18:52
Alman tuvalet kağıdı üreticisi Hakle, enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle iflas başvurusunda bulundu

Almanya'da tuvalet kağıdı üreticisi Hakle, ham madde ve enerji maliyetlerindeki keskin artışın sebep olduğu mali zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

Almanya'da tuvalet kağıdı üreticisi Hakle, ham madde ve enerji maliyetlerindeki keskin artışın sebep olduğu mali zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

Düsseldorf bölge mahkemesi tarafından Hakle'ye kayyum olarak atanan hukuk firması White & Case tarafından yapılan açıklamada, Hakle'nin son zamanlarda enerji, nakliye ve ham madde maliyetlerindeki artışı gıda, perakende ve ilaç sektörlerindeki müşterilere yeterince yansıtamadığı belirtildi.

İflas davası devam ederken orta ölçekli şirketin ticari faaliyetlerini eksiksiz olarak sürdüreceği ve şirketin yeniden yapılandırılacağı belirtildi.

Tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi hijyen ürünleri üreten Hakle, Kuzey Ren- Vestfalya eyalet başkenti Düsseldorf'da 220 kişiyi istihdam ediyor.

Şirketin satışları 2020'de 80 milyon avro olarak kayıtlara geçmişti.

2020'de Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana, enerji yoğun kağıt endüstrisi küresel ham madde, lojistik ve enerji pazarında ciddi sıkıntılara maruz kalmıştı.

Rusya- Ukrayna savaşının başlamasıyla durum yeniden kötüleşirken, büyük ölçüde artan maliyetlerin henüz müşterilere yeterince yansıtılmaması da dikkati çekiyor.

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Kaynak: AA

Hamster Coin, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alman tuvalet kağıdı üreticisi Hakle, enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle iflas başvurusunda bulundu - Son Dakika

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