Almanya'da Üç Nesil Gurbetçi Bir Aile: Evde Türk, Sosyal Hayatta Alman Gibiydik
1 saat önce
Almanya'da yaşayan 3 milyon Türkiye kökenli insandan sadece birkaçı Akyüz ailesi. 1950'ler ve 60'larda ülkeye işçi olarak gelen göçmenlerin 2. ya da 3. neslini temsil ediyorlar.
Almanya
'da yaşayan 3 milyon Türkiye
kökenli insandan sadece birkaçı Akyüz ailesi. 1950'ler ve 60'larda ülkeye işçi olarak gelen göçmenlerin 2. ya da 3. neslini temsil ediyorlar. İki kültürlü toplumun küçük bir prototipi olarak bir aile apartmanında geleceklerini inşa ediyorlar...
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:16
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