Almanya'da uçak türbülansa girdi: 13 yaralı
1 saat önce
Almanya'nın Berlin kentinde Tegel Havalimanı'na inmekte olan bir yolcu uçağı, dün akşam türbülansa maruz kaldı, 13 yolcu ciddi biçimde yaralandı.
Almanya Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:08 Kaynak: DHA
'nın Berlin
kentinde Tegel Havalimanı'na inmekte olan bir yolcu uçağı, dün akşam türbülansa maruz kaldı, 13 yolcu ciddi biçimde yaralandı.
Yerel medya, İtalya'dan kalkan uçağın kaptan pilotunun 9 bin metre yükseklikteyken bulut yoğunluğunu tespit ettiği, kemer bağlama ikazı yaptığı sırada uçağın türbülansa girdiği belirtildi. Haberde, birçok yolcunun kemerlerini bağlamaya fırsat bulamadığı; bu nedenle yaralandığı belirtildi.
Berlin üstündeyken yaşanan olayda 13 kişinin yaralandığı ve yaralanan yolcuların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Doğan Holding: Yatırım bankacılığı baktığımız sektörlerden biri ancak kesinleşmiş kararımız yok Kübra öğretmeni öldüren eski eşi: Onu hala çok seviyorum Cübbeli Ahmet: Kadınlar çalıştığı için maaşlar az, ekonomi bozuk Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stoku 47 milyar dolar