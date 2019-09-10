Son Dakika Haberleri: Almanya'da uçak türbülansa girdi: 13 yaralı
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Almanya'da uçak türbülansa girdi: 13 yaralı

1 saat önce

Almanya'nın Berlin kentinde Tegel Havalimanı'na inmekte olan bir yolcu uçağı, dün akşam türbülansa maruz kaldı, 13 yolcu ciddi biçimde yaralandı.

Almanya'da uçak türbülansa girdi: 13 yaralı, System.String[]
Almanya'nın Berlin kentinde Tegel Havalimanı'na inmekte olan bir yolcu uçağı, dün akşam türbülansa maruz kaldı, 13 yolcu ciddi biçimde yaralandı.

Yerel medya, İtalya'dan kalkan uçağın kaptan pilotunun 9 bin metre yükseklikteyken bulut yoğunluğunu tespit ettiği, kemer bağlama ikazı yaptığı sırada uçağın türbülansa girdiği belirtildi. Haberde, birçok yolcunun kemerlerini bağlamaya fırsat bulamadığı; bu nedenle yaralandığı belirtildi.

Berlin üstündeyken yaşanan olayda 13 kişinin yaralandığı ve yaralanan yolcuların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.


Almanya, İtalya, Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:08 Kaynak: DHA
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