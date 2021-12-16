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Almanya'da ücretlerdeki artış son 11 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika

Almanya'da ücretlerdeki artış son 11 yılın en düşük seviyesinde

16.12.2021 23:06
Almanya'da ücretlerdeki artış son 11 yılın en düşük seviyesinde

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, bu yıl toplu sözleşme ile belirlenen ücretlerdeki artış 2010'dan bu yana en düşük seviyede kaldı.

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, bu yıl toplu sözleşme ile belirlenen ücretlerdeki artış 2010'dan bu yana en düşük seviyede kaldı. Enflasyonla beraber alım gücü de iyice düştü.Almany'da Federal İstatistik Dairesi'nin bugün açıkladığı geçici ilk hesaplamalara göre, 2021 senesi toplu sözleşmeye tabi milyonlarca çalışanın 2010'dan bu yana alım gücünün en fazla düştüğü yıl olarak kayda geçti. Alım gücünün düşmesinde maaşlara yapılan zammın düşük kalmasının yanı sıra yüksek enflasyon etkili oldu.

Toplu sözleşme ile belirlenen ücretle çalışan milyonlarca kişiye 2021'de ikramiye, tek kereye mahsus ödeme gibi ödemeler de dahil ortalama yüzde 1,3 oranında maaş artışı verildi. Bu rakam milyonlarca emekçinin 2010'dan bu yana aldığı en düşük zam olma özelliğine sahip.

Öte yandan koronavirüs pandemisinin olumsuz etkilediği Almanya'da tüketici fiyatlarında ise yaklaşık yüzde 3 oranında artış kaydedildi. İstatistikçiler, buna göre 2021'de tarifeli ücrete çalışanların gelirinin enflasyonun altında kaldığını belirtiyor.

2022'de de enflasyonun ücretleri geçmesi bekleniyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü Ifo'nun tahminlerine göre, 2022'de de tüketici fiyatları maaşlardan daha hızlı şekilde yükselecek. Toplu sözleşmelerle belirlenen ücretler ise zamlara ilaveten üzerinde uzlaşmaya varılan tek kereye mahsus ödemeler ile ancak yüzde 2,4 oranında artacak, ancak enflasonun yüzde 3,3 ile maaş zammının yine üstünde olması bekleniyor. Ifo'nun konjonktör tahminlerine göre, ekonomik rahatlama ile fiyatlardaki hızlı artışın ücretlere yansıması gecikmeli olarak görülecek.

Sendikalara yakınlığıyla bilinen Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün (WSI) açıklamasına göre, 2021 yılında toplu sözleşmeler koronavirüs pandemisinin gidişatındaki belirsizlik ve bununla bağlantılı olarak oluşan ekonomik güvensizliklerin gölgesinde geçti. Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Başkanı Thorsten Schulten, "Mevcut durum sonuçta orta seviyeli artışa sürükledi" diye konuşuyor.

2020'de yüzde 0,5 gibi düşük enflasyon oranı sayesinde Almanya'da ücretliler iyi bir zam artışı sağlayabilmişti. Bu yıl ise artışların geçen yıllardakinden çok daha yüksek seviyede seyreden enflasyona kurban gittiği belirtiliyor.

Ekonomistler spiral etkisinden endişeli

Kimi ekonomistlere göre, Almanya için yüksek seviyede seyreden enflasyon oranını da gerekçe göstererek sendikalar güçlü ücret artışları için işverenlere baskı yapabilir ve alım gücündeki kaybın karşılanması için yüksek zam talebini kabul ettirebilir. Yüksek ücret zamları da personel giderlerinde artış sonucunu doğuracağı ve işletmeler de kar marjını korumak isteyeceğginden ürünlerine zam yapabilir. Bu gelişmeler de fiyat artışları ve ücret artışları şeklinde birbirini kovalayan bir spirale sürükleyebilir, o da enflasyonu tekrar tetikleyebilir.

Almanya'da hem bu yıl hem de seneye belli ürünlerin tedarik sıkıntısı da süreceğinden fiyat artışlarının da sürmesi bekleniyor ve tüketici fiyatlarının yüzde 3 civarında artacağı tahmin ediliyor. 2023 yılı için yapılan öngörülerde ise tüketici fiyatları artışı yüzde 2 olarak öngörülüyor. Almanya'da aktüel enflasyon oranı yüzde 5,2 ile neredeyse son 30 yılın en yüksek seviyesinde.

Avrupa Merkez Bankası da artış bekliyor

Avrupa Merkez Bankası da bugün yaptığı açıklamada seneye Euro Bölgesi için öngördüğü enflasyon oranını iki katına çıkararak yüzde 3,2 olarak duyurdu. Eylül ayından yapılan tahminlerde bu miktar yüzde 1,7 olarak duyurulmuştu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Chrstine Lagarde, enflasyonun kısa vadede yüksek kalmayı sürdüreceğini, 2022'nin ilerleyen dönemlerinde ise zayıflayacağını öngördüklerini söyledi.

Reuters/ETO,JD

(c)

Almanya'da ücretlerdeki artış son 11 yılın en düşük seviyesinde

Avrupa Merkez Bankası, Enflasyon, Ekonomi, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Almanya'da ücretlerdeki artış son 11 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da ücretlerdeki artış son 11 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika
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