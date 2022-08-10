Almanya'da ucuz bilet ve akaryakıt teşviki enflasyonu baskıladı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da ucuz bilet ve akaryakıt teşviki enflasyonu baskıladı

10.08.2022 18:56
Almanya'da ucuz bilet ve akaryakıt teşviki enflasyonu baskıladı

Almanya'da enflasyondaki artış Temmuz ayında bir miktar hız keserek yüzde 7,5 olarak gerçekleşti.

Almanya'da enflasyondaki artış Temmuz ayında bir miktar hız keserek yüzde 7,5 olarak gerçekleşti. Ancak hala yüksek seviyede seyreden enflasyon oranının daha da artması bekleniyor.Almanya'da Federal İstatistik Dairesi, tüketici fiyatlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 arttığı bildirildi. Almanya'da enflasyon değerlerini ölçerek kamuoyuyla paylaşan Daire, Temmuz başında enflasyon oranının yüzde 7,5 olacağı tahmininde bulunmuştu.

Ülkede enflasyon Haziran ayında yüzde 7,6, Mayıs ayında ise yüzde 7,9 olarak ölçülmüştü. Temmuz ayında enflasyondaki hafif düşüşün nedenleri olarak Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan 9 euroluk toplu taşıma abonman bileti uygulaması ile yine aynı dönemde otomobiller için akaryakıt vergilerinde yapılan indirim gösterildi.

Federal İstatistik Dairesi Başkanı Georg Thiel, söz konusu uygulamaların enflasyonu bir miktar düşürdüğünü belirtti. Thiel, Temmuz ayında enerji ücretlerinden tahsil edilen ek ücretin kaldırılmasının da elektrik fiyatlarındaki artışı bir miktar durdurduğunu ifade etti.

Enerji ve gıda fiyatları arttı

Enerji ve gıda fiyatları ise yine enflasyonu tırmandıran kalemler oldu. Söz konusu kalemlerde artış olmaması durumunda Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3,2 olarak ölçülecekti.

Gıda fiyatlarındaki artış yüzde 14,8 olarak tespit edilirken, fiyatların art arda beş aydır artış gösterdiği kaydedildi.

Federal İstatistik Dairesi'nin verileri tüm gıda gruplarında fiyat artışları gözlendiğini ortaya koyuyor. En fazla fiyat artışı yüzde 44,2 ile mutfakta kullanılan yağlarda görüldü. Süt ürünleri ve yumurtanın fiyatı yüzde 24,2; et ürünlerinin fiyatı ise yaklaşık yüzde 18,3 zamlandı.

Enerji ürünlerindeki yıllık artış ise yüzde 35,5 olarak gerçekleşti. Elektrik fiyatları, hanelerin kullandığı enerji için ek ücretinin kaldırılmasının bir sonucu olarak yüzde 18,1 oranında arttı. Haziran ayında enerji fiyatları daha fazla yükselmişti.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış da otomobil yakıtlarına uygulanan vergi indiriminin etkisiyle yüzde 23'e geriledi. Buna karşın kalorifer yakıtının fiyatı yüzde 102,6'lık artışla iki katına çıktı. Doğal gaz fiyatları ise yüzde 75,1 zamlandı. Hans Böckler Vakfı Makro ekonomi ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (IMK) Bilimsel Direktörü Sebastian Dullien, enflasyondaki hafif yavaşlamayı "Ara düşük" olarak nitelendirdi. Eylül ayından itibaren enflasyonun tekrar hızlanmasını beklediğini belirten uzman, "Dokuz euroluk biletler ve yakıt indiriminin Eylül ayında sona ermesi 1,5 puanlık ek enflasyona yol açabilir" saptamasında bulundu.

Dullien enflasyon oranının kışın yüzde on seviyesine çıkabileceğini de belirtti.

Hükümet yeni bir ekonomi paketi hazırlığında

Öte yandan artan enflasyonu dizginleyebilmek için hükümet bir dizi ek önlemler almaya hazırlanıyor. Koalisyonun küçük ortağı Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner gelir vergisi için öngörülen temel gelir miktarının artırılması gibi vergi indirimlerine öncelik vermek istediklerini açıkladı. Bakan Lindner, yaklaşık 48 milyon kişinin ekonomik açıdan rahatlaması için bir yasa paketi hazırladıklarını söyledi.

Henüz bakanlar kuruluna sunulmayan tasarıda çocuk parasının kademeli olarak artırılması gibi önlemler de yer alıyor.

Koalisyonun ortakları Yeşiller ve SPD'li siyasetçiler ise söz konusu planları "adil olmadığı gerekçesiyle" eleştirdi. Eleştiriler özellikle düşük gelirli insanların söz konusu planlara göre yeterince desteklenmeyeceği yönünde.

AFP,KNA/ TY,ET

YORUMLAR
500
Yunus Emre Balcı'nın Yeni Hiti Yana Yana Yunus Emre Balcı'nın Yeni Hiti Yana Yana Münih Havalimanı'nda yapılan grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi Münih Havalimanı'nda yapılan grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi
Kaynak: Deutsche Welle

Almanya, Söz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da ucuz bilet ve akaryakıt teşviki enflasyonu baskıladı - Son Dakika

Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.

Son Dakika
19:02 Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk doğum günü hediyesi! Kimin verdiğini söylemedi
18:42 Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi
18:27 İstanbullular dikkat! Özellikle 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı yapıldı
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:58 Bakan Nureddin Nebati akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu: Umut ediyorum daha da aşağı iner
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:49 Toplu tecavüze uğrayan kadın aşırı yemek yiyerek kendini öldürmeye çalıştı
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
17:52 İYİ Parti lideri Akşener, çiftçinin elektrik faturası tutarına tepki gösterdi: Nasıl ödeyeceksin kardeş?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 19:31:06. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da ucuz bilet ve akaryakıt teşviki enflasyonu baskıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement