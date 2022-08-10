Almanya'da ucuz bilet ve akaryakıt teşviki enflasyonu baskıladı

Almanya'da enflasyondaki artış Temmuz ayında bir miktar hız keserek yüzde 7,5 olarak gerçekleşti. Ancak hala yüksek seviyede seyreden enflasyon oranının daha da artması bekleniyor.Almanya'da Federal İstatistik Dairesi, tüketici fiyatlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 arttığı bildirildi. Almanya'da enflasyon değerlerini ölçerek kamuoyuyla paylaşan Daire, Temmuz başında enflasyon oranının yüzde 7,5 olacağı tahmininde bulunmuştu.

Ülkede enflasyon Haziran ayında yüzde 7,6, Mayıs ayında ise yüzde 7,9 olarak ölçülmüştü. Temmuz ayında enflasyondaki hafif düşüşün nedenleri olarak Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan 9 euroluk toplu taşıma abonman bileti uygulaması ile yine aynı dönemde otomobiller için akaryakıt vergilerinde yapılan indirim gösterildi.

Federal İstatistik Dairesi Başkanı Georg Thiel, söz konusu uygulamaların enflasyonu bir miktar düşürdüğünü belirtti. Thiel, Temmuz ayında enerji ücretlerinden tahsil edilen ek ücretin kaldırılmasının da elektrik fiyatlarındaki artışı bir miktar durdurduğunu ifade etti.

Enerji ve gıda fiyatları arttı

Enerji ve gıda fiyatları ise yine enflasyonu tırmandıran kalemler oldu. Söz konusu kalemlerde artış olmaması durumunda Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3,2 olarak ölçülecekti.

Gıda fiyatlarındaki artış yüzde 14,8 olarak tespit edilirken, fiyatların art arda beş aydır artış gösterdiği kaydedildi.

Federal İstatistik Dairesi'nin verileri tüm gıda gruplarında fiyat artışları gözlendiğini ortaya koyuyor. En fazla fiyat artışı yüzde 44,2 ile mutfakta kullanılan yağlarda görüldü. Süt ürünleri ve yumurtanın fiyatı yüzde 24,2; et ürünlerinin fiyatı ise yaklaşık yüzde 18,3 zamlandı.

Enerji ürünlerindeki yıllık artış ise yüzde 35,5 olarak gerçekleşti. Elektrik fiyatları, hanelerin kullandığı enerji için ek ücretinin kaldırılmasının bir sonucu olarak yüzde 18,1 oranında arttı. Haziran ayında enerji fiyatları daha fazla yükselmişti.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış da otomobil yakıtlarına uygulanan vergi indiriminin etkisiyle yüzde 23'e geriledi. Buna karşın kalorifer yakıtının fiyatı yüzde 102,6'lık artışla iki katına çıktı. Doğal gaz fiyatları ise yüzde 75,1 zamlandı. Hans Böckler Vakfı Makro ekonomi ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (IMK) Bilimsel Direktörü Sebastian Dullien, enflasyondaki hafif yavaşlamayı "Ara düşük" olarak nitelendirdi. Eylül ayından itibaren enflasyonun tekrar hızlanmasını beklediğini belirten uzman, "Dokuz euroluk biletler ve yakıt indiriminin Eylül ayında sona ermesi 1,5 puanlık ek enflasyona yol açabilir" saptamasında bulundu.

Dullien enflasyon oranının kışın yüzde on seviyesine çıkabileceğini de belirtti.

Hükümet yeni bir ekonomi paketi hazırlığında

Öte yandan artan enflasyonu dizginleyebilmek için hükümet bir dizi ek önlemler almaya hazırlanıyor. Koalisyonun küçük ortağı Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner gelir vergisi için öngörülen temel gelir miktarının artırılması gibi vergi indirimlerine öncelik vermek istediklerini açıkladı. Bakan Lindner, yaklaşık 48 milyon kişinin ekonomik açıdan rahatlaması için bir yasa paketi hazırladıklarını söyledi.

Henüz bakanlar kuruluna sunulmayan tasarıda çocuk parasının kademeli olarak artırılması gibi önlemler de yer alıyor.

Koalisyonun ortakları Yeşiller ve SPD'li siyasetçiler ise söz konusu planları "adil olmadığı gerekçesiyle" eleştirdi. Eleştiriler özellikle düşük gelirli insanların söz konusu planlara göre yeterince desteklenmeyeceği yönünde.

AFP,KNA/ TY,ET