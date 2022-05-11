Almanya'da Ukrayna askerlerine obüs eğitimi verilmeye başlandı - Son Dakika

Almanya'da, Ukrayna askerlerine PzH 2000 tipi obüs eğitimi verilmeye başlandığı bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'ya 7 PzH 200 tipi obüs sağlayacağı anımsatılarak, Hollanda ile Ukrayna'dan 18 ekibe obüs eğitiminin verilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, eğitimin bugün Ukraynalı askerlere verilmeye başlandı bilgisi paylaşıldı.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, ZDF Televizyon Kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna askerlerine eğitim verilmesinin savaşa dahil olma anlamına gelmediğini ifade etti.

"Evet eğitim veriyoruz ancak asker gönderilmiyoruz." diyen Lambrecht, bununla savaşın bir tarafı olmadıklarını kaydetti.

Alman basınında, Ukraynalı asker ve teknisyenlerden oluşan 100 kişinin Alman ordusuna ait bir uçakla Rheinland-Pfalz eyaletine götürüldüğü ve Idar-Oberstein topçu okulunda eğitime başladığı aktarıldı.

Almanya ve Hollanda, Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı kendisini savunması için toplam 12 Phz 2000 tipi obüs vereceğini açıklamıştı.