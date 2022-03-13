Almanya'da Ukrayna ile dayanışma gösterisine binlerce kişi katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da Ukrayna ile dayanışma gösterisine binlerce kişi katıldı

13.03.2022 17:50
Almanya'da Ukrayna ile dayanışma gösterisine binlerce kişi katıldı

Almanya'nın çeşitli şehirlerinde, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna ile dayanışma gösterileri düzenlendi.

Almanya'nın çeşitli şehirlerinde, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna ile dayanışma gösterileri düzenlendi.

Başkent Berlin'de çok sayıda dernek ve kurumun oluşturduğu bir inisiyatifin "Savaşı durdurun. Ukrayna için barış ve dayanışma" sloganıyla düzenlediği gösteri için binlerce kişi Alexanderplatz meydanında toplandı.

Leipziger ve Ebert caddeleri üzerinden Zafer Anıtı'na kadar yürüyen göstericiler, Ukrayna bayraklarının yanı sıra üzerinde "Putin Ukrayna'dan elini çek", "Savaşa hayır", "Barış" ve "Savaşı durdurun" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Çok sayıda çocuklu ailenin de katılığı gösteride Ukrayna'nın hava sahasının kapatılması, Rusya'dan enerji alımının durdurulması ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) alınması istendi.

Berlin polisi gösteriye yaklaşık 11 bin kişinin katıldığını duyurdu. 27 Şubat'ta Berlin'de düzenlenen düzenlen savaş karşıtı gösteriye yüz binlerce kişi katılmıştı.

Benzer gösteriler ülkenin değişik kentlerinde de yapıldı. Stuttgart kentinde 35 bin, Frankfurt'ta 12 bin ve Hamburg'da 10 bin kişinin bu gösterilere katıldığı bildirildi.

Almanya'da Ukrayna ile dayanışma gösterisine binlerce kişi katıldı
Almanya'da Ukrayna ile dayanışma gösterisine binlerce kişi katıldı
Almanya'da Ukrayna ile dayanışma gösterisine binlerce kişi katıldı
Almanya'da Ukrayna ile dayanışma gösterisine binlerce kişi katıldı

YORUMLAR
500
Almanya'da savaş karşıtı protestolar devam ediyor Almanya'da savaş karşıtı protestolar devam ediyor

Almanya, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Ukrayna ile dayanışma gösterisine binlerce kişi katıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:06 Bu geceye de dikkat! Kar yağışı ne zaman bitecek? Ekrem İmamoğlu açıkladı
18:03 Zelenski son gelişmeleri paylaştı! Rus ordusundan 13 bin askerin öldüğünü bildirdi
17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşmesi bitti! İşte gündemdeki konu başlıkları
17:28 Taraftarlar Neymar ve Messi'ye öfkeli! Maç boyunca protesto sesleri yükseldi
17:08 Rıdvan Dilmen tarih verdi! Trabzonspor'un şampiyonluğu hakkında açıklama yaptı: Matematiksel olarak garantiler
17:04 Mutlu güne gölge düşüren olay! Gelin arabasının önünü kesen adam, parayı beğenmeyince kaputta yolculuk yaptı
16:20 New York Times muhabiri Brent Renaud Ukrayna'da öldürüldü
16:09 Susurluk itirafçısı Ayhan Çarkın: Yeşil yaşıyor
16:04 Kayserispor taraftarları Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti!
15:57 Son dakika! Putin, Ukrayna'nın Volnovakha kentini bombaladı! Artık öyle bir şehir haritada yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 18:11:08. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da Ukrayna ile dayanışma gösterisine binlerce kişi katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement