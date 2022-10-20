Mülteci yurdunda dün 21.20 sularında başlayan ve gece boyu süren yangında ölen ya da yaralananın olmadığı duyuruldu.

Kaynak: AA

Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Almanya'da Ukraynalı mültecilerin kaldığı yurtta kundaklama şüphesi - Son Dakika

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