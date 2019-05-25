Son Dakika Haberleri: Almanya'da Ulu Cami'de yangın

Almanya'da Ulu Cami'de yangın

1 saat önce

Almanya'nın Hagen kentinde İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı Ulu Cami'de yangın çıktı.

Almanya'nın Hagen kentinde İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı Ulu Cami'de yangın çıktı. Caminin girişi kullanılamaz hale geldi. Almanya'nın Hagen kentinde İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı Ulu Cami'de henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Cami girişi kullanılamaz hale geldi. Bugün sabah saatlerinde çıkan yangın esnasında camide kimsenin olmadığından dolayı kimseye zarar gelmediği, sadece maddi zarar meydana geldiği bildirildi. Caminin giriş kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Öte yandan, Ulu Cami'de bu sabah çıkan yangının, ırkçı saldırı sonucunda çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
(Sinan Karamurat/İHA)
Almanya'da Ulu Cami'de yangın
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:00 Kaynak: İHA
Almanya, Güncel
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