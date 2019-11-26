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Almanya'da ünlü müzeyi soyan hırsızların görüntüleri yayımlandı
6 saat önce
Almanya'da, Grüne Gewölbe Müzesi'nde meydana gelen soygunun görüntüleri yayınlandı.
25 Kasım günü Dresden kentindeki müzeyi basan soyguncular, Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonunun bulunduğu binadan paha biçilmez eserler çalmıştı.
Almanya'da, Grüne Gewölbe Müzesi'nde meydana gelen soygunun görüntüleri yayınlandı.
25 Kasım günü Dresden kentindeki ünlü müzeyi basan soyguncular, Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonunun bulunduğu binadan paha biçilmez eserler çalmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:24
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