Son Dakika Haberleri: Almanya'da ünlü müzeyi soyan hırsızların görüntüleri yayımlandı
Son Dakika Dünya Almanya'da ünlü müzeyi soyan hırsızların görüntüleri yayımlandı - Son Dakika Dünya

Almanya'da ünlü müzeyi soyan hırsızların görüntüleri yayımlandı

6 saat önce

Almanya'da, Grüne Gewölbe Müzesi'nde meydana gelen soygunun görüntüleri yayınlandı. 25 Kasım günü Dresden kentindeki müzeyi basan soyguncular, Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonunun bulunduğu binadan paha biçilmez eserler çalmıştı.

Almanya'da ünlü müzeyi soyan hırsızların görüntüleri yayımlandı, System.String[]

Almanya'da, Grüne Gewölbe Müzesi'nde meydana gelen soygunun görüntüleri yayınlandı.


25 Kasım günü Dresden kentindeki ünlü müzeyi basan soyguncular, Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonunun bulunduğu binadan paha biçilmez eserler çalmıştı.

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Almanya, Dresden, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:24 
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