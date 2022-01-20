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Almanya'da üretici fiyatları aralıkta yüzde 24,2 ile 1949'dan bu yana en yüksek seviyesinde - Son Dakika

Almanya'da üretici fiyatları aralıkta yüzde 24,2 ile 1949'dan bu yana en yüksek seviyesinde

20.01.2022 10:55
Almanya'da üretici fiyatları aralıkta yüzde 24,2 ile 1949'dan bu yana en yüksek seviyesinde

Almanya'da Sanayi Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Sanayi ÜFE), yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 24,2 arttı.

Almanya'da Sanayi Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Sanayi ÜFE), yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 24,2 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Aralık 2021'e ilişkin Sanayi ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da Sanayi ÜFE, geçen ay kasıma kıyasla yüzde 5, Aralık 2020'ye göre de yüzde 24,2 yükseldi.

Destatis açıklamasında, "Aralık ayındaki artış, ÜFE istatistiklerinin kayıt altına alınmaya başlandığı 1949'dan beri en yüksek yıllık artıştı." denildi.

Aralık ayında Sanayi ÜFE, piyasalardaki yıllık yüzde 19,4'lük artış beklentisinin üstünde gerçekleşti. Sanayi ÜFE, kasım ayında da yüzde 19,2'lik artışla Kasım 1951'den beri en yüksek yıllık artışı kaydetmişti.

Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor.

Enerji fiyatları yüzde 69 arttı

Verilere göre, enerji fiyatları, aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 69 yükseldi. Elektrik fiyatları yüzde 74,3 ve doğal gaz dağıtım fiyatları yüzde 121,9 artış kaydetti.

Aralıkta yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 19,3, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında yüzde 3,7 ve sermaye malı fiyatlarında da yüzde 3,8 artış görüldü.

Bitkisel yağ fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 54,5 daha pahalı olması dikkati çekerken, kağıt ve karton fiyatlarındaki artış yüzde 30,3 oldu. Kahve fiyatları da yüzde 10,6 arttı.

Sanayi ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda aralıkta yıllık bazda yüzde 10,4 yükseldi.

Bu arada, Kovid-19 salgınının ilk yılı olan 2020'de yıllık ortalama yüzde eksi 1 olan Sanayi ÜFE, 2021'de ortalama yüzde 10,5'e yükseldi. Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 24,8 artması dikkati çekerken, petrol fiyatlarındaki artış yüzde 27,6 ve bitkisel yağ fiyatlarındaki artış yüzde 35,9 oldu.

Öte yandan, Almanya'da geçen yılın kasım ayında yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle aralıkta yüzde 5,3'e çıkarak son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Enflasyon, yıllık bazda ise ortalama yüzde 3,1'e çıkarak 1993'ten bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da üretici fiyatları aralıkta yüzde 24,2 ile 1949'dan bu yana en yüksek seviyesinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da üretici fiyatları aralıkta yüzde 24,2 ile 1949'dan bu yana en yüksek seviyesinde - Son Dakika
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